Стало известно, сколько туристов из Саудовской Аравии посетили Россию в 2024 году

В России наблюдается рост числа туристов из Саудовской Аравии

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россию посетили 43 тысячи туристов из Саудовской Аравии в 2024 году. Это в 6 раз больше, чем в 2023-м, пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

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Министр по делам хаджа и умры королевства Тауфик Бен Фаузан Ар-Рабиа во время встречи с Дмитрием Чернышенко сообщил, что посетил Москву, Татарстан, Чечню и Санкт-Петербург. Он заявил, что между Россией и Саудовской Аравией прекрасные отношения.

"Во время моего визита в российские регионы меня встречали с большим гостеприимством. Это говорит о прекрасных отношениях между нашими странами. Об этом свидетельствует и увеличение количества туристов из Саудовской Аравии, которые посещают вашу страну. В 2024 году Россию уже посетили 43 тысячи саудовских туристов. Рост практически на 500% по сравнению с предыдущим 2023 годом", — цитирует министра пресс-служба Дмитрия Чернышенко.

Тауфик Бен Фаузан Ар-Рабиа также рассказал, что за 2023 год Саудовская Аравия приняла 106 тысяч путешественников из России. При этом 72 тысячи туристов прибыли в государство с религиозными целями.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Саудовской Аравии откроется крупнейший метрополитен в мире.

Уточнения

Сау́довская Ара́вия — крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге и омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем — на западе.

