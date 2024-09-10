На Шпицбергене начнут принимать туристов из Мурманска в 2025 году

Мурманск запустит туры на Шпицберген

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что туристы из Мурманска смогут начать посещать Шпицберген. Генеральный директор треста "Арктикуголь" Ильдар Неверов озвучил эту новость на Восточном экономическом форуме.

Фото: unsplash.com by Anders Jildén, PDM

По его словам, запуск нового туристического продукта планируется на 2025 год, однако в настоящее время основная задача — найти комфортное судно на 50 человек.

В данный момент круизы по Арктике из России осуществляются на ледоколе "50 лет Победы", который посещает Землю Франца Иосифа. На Шпицберген из Мурманска пока можно добраться только на небольшом сухогрузе без пассажиров или на частном судне.

Эксперты в области туризма уверены, что круизное сообщение на этом маршруте вполне реально. В Шпицбергене уже имеются подходящие причалы в поселках Пирамида и Баренцбург, которые можно будет адаптировать для российских пассажирских судов.

Напомним, что Шпицберген находится под управлением Норвегии и России, население острова составляет около 3 000 человек. Хотя Норвегия прекратила выдачу туристических виз для россиян, на острове действует безвизовый режим, и россияне могут свободно посещать его без каких-либо ограничений.

Уточнения

Сухогруз или сухогрузное судно, — грузовое судно речного или морского базирования, приспособленное для перевозки различных сухих грузов, например сыпучих (в частности, зерна), леса, щепы, минеральных удобрений, специальных контейнеров международного стандарта и др. Грузы могут быть упакованы различными способами — в ящиках, в тюках, в бочках и т.д. Часто оснащается двойным дном и бортами для повышения безопасности плавания.



Ледоко́л — самоходное специализированное судно, предназначенное для различных видов ледокольных операций с целью поддержания навигации в замерзающих бассейнах.





Шпицбе́рген (нем. Spitzbergen, нидерл. Spitsbergen; Сва́льбард, норв. Svalbard; старорус. Гру́мант) — обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане, между 76°26' и 80°50' северной широты и 10° и 32° восточной долготы. Самая северная часть Норвегии. Административный центр — город Лонгйир. Архипелаг и прибрежные воды — демилитаризованная зона.

Значительную, по арктическим меркам, хозяйственную деятельность на архипелаге помимо Норвегии, согласно особому статусу архипелага, осуществляет только Россия, имеющая на острове Западный Шпицберген российский населённый пункт — посёлок Баренцбург, а также посёлки Пирамида и Грумант (законсервирован).



