Изучать историю слонов теперь можно в новом музее Таиланда

В Таиланде открылся Музей слонов — крупнейший в мире центр по изучению и сохранению этих животных, сообщает Туристер.
Музей, который начал работу 5 сентября 2024 года в провинции Сурин, стал частью государственного проекта "Мир слонов". Здесь туристы могут изучить историю слонов, посетить выставки, сфотографироваться с животными и прогуляться по парку с прудами.
Сурин также известна ежегодным фестивалем Surin Elephant Round-Up, на котором проходят соревнования и мастер-классы со слонами.
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