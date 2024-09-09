Изучать историю слонов теперь можно в новом музее Таиланда

В Таиланде открыли крупнейший в мире Музей слонов

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде открылся Музей слонов — крупнейший в мире центр по изучению и сохранению этих животных, сообщает Туристер.

Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/), CC BY-SA 3.0

Музей, который начал работу 5 сентября 2024 года в провинции Сурин, стал частью государственного проекта "Мир слонов". Здесь туристы могут изучить историю слонов, посетить выставки, сфотографироваться с животными и прогуляться по парку с прудами.

Сурин также известна ежегодным фестивалем Surin Elephant Round-Up, на котором проходят соревнования и мастер-классы со слонами.

Таиланд остается популярным туристическим направлением для россиян, особенно для зимнего отдыха на острове Пхукет. Авиакомпании предпочитают увеличивать перевозки в Таиланд, чем открывать новые рейсы на другие экзотические направления, такие как Занзибар.

Уточнения

Мастер-класс (англ. Master class, нем. Meisterkurs, Musikpädagogik, фр. Classe de maître, в СССР использовался термин творческая мастерская) — оригинальный метод обучения и конкретное занятие по совершенствованию практического мастерства, проводимое специалистом в определённой области творческой деятельности (музыки, изобразительного искусства, литературы, режиссуры, актёрского мастерства, дизайна, а также науки, педагогики и ремесла) для лиц, достигших достаточного уровня профессионализма в этой сфере деятельности.



Фестива́ль — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений.

