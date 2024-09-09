Почему Тегеран может потерять статус столицы

Иранские власти обдумывают перенос столицы из Тегерана на побережье Персидского залива, сообщает Fars.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна сталкивается с проблемами, которые невозможно решить иначе. Он объяснил, что логистические трудности, связанные с доставкой сырья и готовой продукции, снижают конкурентоспособность страны.
Пезешкиан подчеркнул, что перенос экономического и политического центра к южному побережью может стать решением этих проблем.
"У нас нет другого варианта, кроме как перенести экономический и политический центр к южному побережью страны", — рассказал он.
Конкурентоспособность — способность определённого объекта или субъекта превзойти конкурентов в заданных условиях.
Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.
В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.