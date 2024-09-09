Почему Тегеран может потерять статус столицы

Почему Иран рассматривает перенос столицы на побережье Персидского залива

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иранские власти обдумывают перенос столицы из Тегерана на побережье Персидского залива, сообщает Fars.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, CC BY-SA 3.0

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна сталкивается с проблемами, которые невозможно решить иначе. Он объяснил, что логистические трудности, связанные с доставкой сырья и готовой продукции, снижают конкурентоспособность страны.

Пезешкиан подчеркнул, что перенос экономического и политического центра к южному побережью может стать решением этих проблем.

"У нас нет другого варианта, кроме как перенести экономический и политический центр к южному побережью страны", — рассказал он.

Уточнения

Конкурентоспособность — способность определённого объекта или субъекта превзойти конкурентов в заданных условиях.



Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.

