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Когда пройдёт фестиваль "Териберка"

Фестиваль "Териберка" пройдёт 14 и 15 сентября
0:58
Туризм

Правительство Мурманской области объявило даты проведения фестиваля "Териберка" в 2024 году. Традиционный праздник у Баренцева моря состоится 14 и 15 сентября.

Фестиваль "Териберка" пройдёт 14 и 15 сентября
Фото: freepik.com by master1305 is licensed under Free More info

Стоит отметить, что ранее фестиваль проводился в июле, а в мае 2024 года появилась информация о переносе мероприятия на 24 и 25 августа. В этом же году событие пройдёт в природном парке "Териберка".

Для посещения фестиваля необходимо зарегистрироваться на Единой платформе ООПТ. Организаторы сообщают, что гостей ждут гастрономическая площадка, ремесленная ярмарка, музыка, кинопоказы и экскурсии. Кемпинг не предусмотрен, поэтому туристам рекомендуется заранее забронировать номера в отелях.

Также сообщалось, что в Териберке запустят первую автозаправочную станцию.

Уточнения

Фестива́ль (фр. festival лат. festivus — «праздничный») — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений.

 

Ке́мпинг (от англ. camping «проживание в лагере») — оборудованный летний лагерь для автотуристов c местами для установки палаток или лёгкими домиками, местами для стоянки автомобилей (на общей стоянке или непосредственно у жилья) и туалетами.

Тери́берка — село в Кольском районе Мурманской области. Центр одноимённого сельского поселения. Расположено на Мурманском берегу Кольского полуострова в устье одноимённой реки, при впадении её в губу Териберскую Баренцева моря.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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