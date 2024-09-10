Когда пройдёт фестиваль "Териберка"

Фестиваль "Териберка" пройдёт 14 и 15 сентября

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Правительство Мурманской области объявило даты проведения фестиваля "Териберка" в 2024 году. Традиционный праздник у Баренцева моря состоится 14 и 15 сентября.

Фото: freepik.com by master1305 is licensed under Free More info

Стоит отметить, что ранее фестиваль проводился в июле, а в мае 2024 года появилась информация о переносе мероприятия на 24 и 25 августа. В этом же году событие пройдёт в природном парке "Териберка".

Для посещения фестиваля необходимо зарегистрироваться на Единой платформе ООПТ. Организаторы сообщают, что гостей ждут гастрономическая площадка, ремесленная ярмарка, музыка, кинопоказы и экскурсии. Кемпинг не предусмотрен, поэтому туристам рекомендуется заранее забронировать номера в отелях.

Также сообщалось, что в Териберке запустят первую автозаправочную станцию.

Уточнения

Фестива́ль (фр. festival лат. festivus — «праздничный») — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений.



Ке́мпинг (от англ. camping «проживание в лагере») — оборудованный летний лагерь для автотуристов c местами для установки палаток или лёгкими домиками, местами для стоянки автомобилей (на общей стоянке или непосредственно у жилья) и туалетами.



Тери́берка — село в Кольском районе Мурманской области. Центр одноимённого сельского поселения. Расположено на Мурманском берегу Кольского полуострова в устье одноимённой реки, при впадении её в губу Териберскую Баренцева моря.



