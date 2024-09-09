Какие направления для отдыха выбирают россияне на новогодние праздники

Таиланд, Турция, Китай и Мальдивы стали самыми популярными направлениями у россиян на новогодние праздники. Спрос на зимние каникулы вырос в 4 раза по сравнению с 2023 годом, сообщают "Известия".
Россияне также планируют поездки в Москву, Сочи, Калининград, Красноярск, Уфу, Новосибирск и Мурманск.
Ранние бронирования связаны с опасениями подорожания билетов и отсутствия мест в гостиницах.
Глубина бронирования составляет более полугода. Таиланд, Белоруссия, Турция, ОАЭ и Азербайджан стали самыми популярными зарубежными странами для бронирований. Таиланд и Белоруссия являются самыми популярными зарубежными авианаправлениями.
Спрос на туры с заездами в новогодние каникулы вырос в два раза.
Бронирование (туризм) — размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу.
Тур (турне) — организованная поездка с посещением различных мест и возвращением в исходный пункт.
В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.