Какие направления для отдыха выбирают россияне на новогодние праздники

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Туризм

Таиланд, Турция, Китай и Мальдивы стали самыми популярными направлениями у россиян на новогодние праздники. Спрос на зимние каникулы вырос в 4 раза по сравнению с 2023 годом, сообщают "Известия"

Где хотят отдохнуть на новогодних праздниках россияне
Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/), CC BY-SA 3.0

Россияне также планируют поездки в Москву, Сочи, Калининград, Красноярск, Уфу, Новосибирск и Мурманск. 

Ранние бронирования связаны с опасениями подорожания билетов и отсутствия мест в гостиницах. 

Глубина бронирования составляет более полугода. Таиланд, Белоруссия, Турция, ОАЭ и Азербайджан стали самыми популярными зарубежными странами для бронирований. Таиланд и Белоруссия являются самыми популярными зарубежными авианаправлениями. 

Спрос на туры с заездами в новогодние каникулы вырос в два раза.

Уточнения

Бронирование (туризм) — размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу.
 

Тур (турне) — организованная поездка с посещением различных мест и возвращением в исходный пункт.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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