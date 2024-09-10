Стало известно, когда на юге России начнётся бархатный сезон

Бархатный сезон на юге России начнётся к концу недели — эксперт

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к концу недели на юге европейской части нашей страны начнётся бархатный сезон. Об этом пишет агентство Интерфакс.

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По словам Романа Вильфанда, сейчас на юге России высокие температуры. Однако со второй половины недели они станут снижаться.

"Начиная со второй половины недели температура будет в диапазоне плюс 26-29 градусов, 30 градусов не будет. А температура воды — 26-27 градусов", — сообщил он.

Эксперт добавил, что в Крыму уже наступил бархатный сезон.

"Там и температура воздуха уже пониже — плюс 26-28. И температура воды в Феодосии, Евпатории 25 градусов, а в Алуште и Ялте — 26 градусов", — рассказал Роман Вильфанд.

По его словам, купальный сезон продолжается и в Калининградской области. Температура воды к концу недели будет составлять примерно 21 градус Цельсия.

"Там температуры высокие — в начале недели плюс 25-30, в конце недели будет около плюс 25 градусов. А температура воды около 21 градуса", — заключил научный руководитель Гидрометцентра.

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Уточнения

Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата. Во время бархатного сезона не так жарко, как, например, летом в июле, но ещё довольно тепло, в том числе ночью.

