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Стало известно, когда на юге России начнётся бархатный сезон

Бархатный сезон на юге России начнётся к концу недели — эксперт
1:27
Туризм

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к концу недели на юге европейской части нашей страны начнётся бархатный сезон. Об этом пишет агентство Интерфакс.

Бархатный сезон на юге России начнётся к концу недели — эксперт
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам Романа Вильфанда, сейчас на юге России высокие температуры. Однако со второй половины недели они станут снижаться.

"Начиная со второй половины недели температура будет в диапазоне плюс 26-29 градусов, 30 градусов не будет. А температура воды — 26-27 градусов", — сообщил он.

Эксперт добавил, что в Крыму уже наступил бархатный сезон.

"Там и температура воздуха уже пониже — плюс 26-28. И температура воды в Феодосии, Евпатории 25 градусов, а в Алуште и Ялте — 26 градусов", — рассказал Роман Вильфанд.

По его словам, купальный сезон продолжается и в Калининградской области. Температура воды к концу недели будет составлять примерно 21 градус Цельсия.

"Там температуры высокие — в начале недели плюс 25-30, в конце недели будет около плюс 25 градусов. А температура воды около 21 градуса", — заключил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее Pravda.Ru писала, где лучше всего отдохнуть в России в сентябре.

Уточнения

Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата. Во время бархатного сезона не так жарко, как, например, летом в июле, но ещё довольно тепло, в том числе ночью.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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