Спасатели помогли туристу, которого унесло в море на самодельном плоту

Туриста из Краснодара унесло в Чёрное море во время плавания на самодельном плоту. Его эвакуировали спасатели, сообщает ГКУ "Кубань-СПАС" в Telegram-канале.
Инцидент произошёл в субботу. Путешественник соорудил плот и установил на нём парус и мачту. Он планировал проплыть от посёлка Джубги до села Шепси. Однако сильный ветер отнёс плавательное средство в море. Турист обратился за помощью. Специалисты обнаружили мужчину в 5 километрах от берега. Его эвакуировали до наступления темноты.
Ранее Pravda.Ru писала, что туристам потребовалась помощь спасателей во время прогулки по "Орлиным скалам".
Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана.
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