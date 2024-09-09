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Спасатели помогли туристу, которого унесло в море на самодельном плоту

Туриста на самодельном плоту унесло в море
0:44
Туризм

Туриста из Краснодара унесло в Чёрное море во время плавания на самодельном плоту. Его эвакуировали спасатели, сообщает ГКУ "Кубань-СПАС" в Telegram-канале.

Туриста на самодельном плоту унесло в море
Фото: flickr.com by Benh LIEU SONG, CC BY-SA 2.0

Инцидент произошёл в субботу. Путешественник соорудил плот и установил на нём парус и мачту. Он планировал проплыть от посёлка Джубги до села Шепси. Однако сильный ветер отнёс плавательное средство в море. Турист обратился за помощью. Специалисты обнаружили мужчину в 5 километрах от берега. Его эвакуировали до наступления темноты.

Ранее Pravda.Ru писала, что туристам потребовалась помощь спасателей во время прогулки по "Орлиным скалам".

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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