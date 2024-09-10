Турция и Болгария столкнулись с падением доходов из-за сокращения числа туристов из России

Куда исчезли российские туристы: курорты Болгарии и Турции пустуют

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летний туристический сезон в Болгарии и Турции оказался одним из самых неудачных за последние годы из-за резкого сокращения числа российских туристов. Курорты этих стран, которые традиционно пользовались популярностью среди россиян, теперь сталкиваются с серьёзными экономическими трудностями. Это привело к падению доходов местных отелей, ресторанов и туристических объектов, а также сказалось на продажах недвижимости.

Фото: unsplash.com by Todd Diemer, PDM

Депутат Болгарской социалистической партии Иван Петков отметил, что нынешний сезон стал самым сложным для Болгарии за последние годы. Примерно треть всех туристов в стране ранее составляли россияне, и их отсутствие существенно отразилось на бизнесе. В отелях отмечают сокращение бронирований, а рестораны и магазины страдают от нехватки посетителей, что ведет к значительным финансовым потерям.

В Турции ситуация не лучше. Сезон 2024 года признан худшим даже по сравнению с периодом пандемии. Владельцы бизнеса жалуются на невозможность работать на прежних условиях, так как отсутствие российских туристов, которые составляли значительную часть отдыхающих, привело к резкому снижению прибыли и поставило под угрозу стабильность туристической индустрии страны.

Уточнения

Болга́рия — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.. Население составляет 6 447 710 чел. (на 2022 год), а территория — 110 993 км². Болгария занимает 103-е место в мире по территории и 110-е по численности населения.



Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.

