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Учёные прогнозируют катастрофические изменения климата в Испании: Майорка рискует превратиться в степь к 2050 году

Майорка к 2050 году может стать пустыней из-за глобального потепления
1:47
Туризм

Климатологи бьют тревогу: Испания, а особенно её популярные туристические направления, такие как Майорка, могут столкнуться с серьёзными климатическими изменениями. Согласно отчёту, опубликованному в издании Majorca Daily Bulletin, уже к 2050 году остров Майорка рискует превратиться в засушливую зону, схожую с пустыней. Этот прогноз был сделан на основе исследования, проведённого Политехническим университетом Каталонии, где ученые проанализировали изменения температур и осадков на территории Испании с 1971 по 2022 годы.

Майорка к 2050 году может стать пустыней из-за глобального потепления
Фото: flickr.com by Tommie Hansen, CC BY 2.0

Основная причина столь драматических изменений — продолжающееся глобальное потепление. По прогнозам исследователей, если тенденции последних десятилетий сохранятся, количество осадков к 2050 году может сократиться на 14-20%. Это приведёт к тому, что климат Испании изменится с привычного средиземноморского на степной или полузасушливый, что повлияет как на Майорку, так и на другие регионы, включая Барселону. Жаркое лето и мягкие зимы останутся в прошлом, уступив место более экстремальным условиям.

Помимо долгосрочных прогнозов, учёные также отметили, что август 2024 года стал самым тёплым августом в Испании за всё время наблюдений. Средняя температура достигла 25°C, что превзошло предыдущие рекорды 2003 и 2023 годов. Температура моря на Майорке также достигла нового максимума — 31,87°C.

Уточнения

Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).

Мальо́рка или Майо́рка — один из Балеарских островов, расположенных в Средиземном море, принадлежит Испании. Площадь составляет 3640,16 км², тем самым Мальорка является самым крупным островом Испании по площади.

Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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