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Министр транспорта России объяснил рост цен на авиабилеты высоким спросом и подорожанием топлива

Руководитель Минтранса объяснил, почему повышаются цены на авиаперелёты
1:27
Туризм

Министр транспорта России Роман Старовойт, выступая на Восточном экономическом форуме, разъяснил причины роста цен на авиабилеты. Он отметил, что основными факторами стали высокий спрос на перелёты, увеличение затрат авиаперевозчиков, а также подорожание топлива.

Руководитель Минтранса объяснил, почему повышаются цены на авиаперелёты
Фото: flickr.com by Kiefer, CC BY-SA 2.0

Согласно данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), за первые шесть месяцев 2024 года цены на авиабилеты в среднем выросли на 20%. Средняя стоимость перелета внутри страны сейчас составляет около 9 150 рублей, сообщает "РИА Новости".

Старовойт подчеркнул, что удорожание перелётов — это глобальная тенденция, наблюдаемая не только в России, но и во всём мире. Основной причиной является увеличение пассажиропотока, которое провоцирует рост конкуренции среди авиакомпаний. В результате повышаются расходы перевозчиков на топливо, наземное обслуживание и другие необходимые услуги. Это ведет к неизбежному повышению стоимости билетов для конечного потребителя.

Проблема высоких цен на авиабилеты затрагивает как внутренние, так и международные рейсы. Для авиакомпаний становится всё сложнее поддерживать стабильные тарифы в условиях постоянного роста затрат на ресурсы, что вынуждает их перекладывать часть этих расходов на пассажиров.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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