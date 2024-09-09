Министр транспорта России объяснил рост цен на авиабилеты высоким спросом и подорожанием топлива

Руководитель Минтранса объяснил, почему повышаются цены на авиаперелёты

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министр транспорта России Роман Старовойт, выступая на Восточном экономическом форуме, разъяснил причины роста цен на авиабилеты. Он отметил, что основными факторами стали высокий спрос на перелёты, увеличение затрат авиаперевозчиков, а также подорожание топлива.

Фото: flickr.com by Kiefer, CC BY-SA 2.0

Согласно данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), за первые шесть месяцев 2024 года цены на авиабилеты в среднем выросли на 20%. Средняя стоимость перелета внутри страны сейчас составляет около 9 150 рублей, сообщает "РИА Новости".

Старовойт подчеркнул, что удорожание перелётов — это глобальная тенденция, наблюдаемая не только в России, но и во всём мире. Основной причиной является увеличение пассажиропотока, которое провоцирует рост конкуренции среди авиакомпаний. В результате повышаются расходы перевозчиков на топливо, наземное обслуживание и другие необходимые услуги. Это ведет к неизбежному повышению стоимости билетов для конечного потребителя.

Проблема высоких цен на авиабилеты затрагивает как внутренние, так и международные рейсы. Для авиакомпаний становится всё сложнее поддерживать стабильные тарифы в условиях постоянного роста затрат на ресурсы, что вынуждает их перекладывать часть этих расходов на пассажиров.