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Стало известно, когда возобновится железнодорожное сообщение между Бишкеком и Москвой

Между Бишкеком и Москвой возобновится железнодорожное сообщение
0:42
Туризм

Возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между Бишкеком и Москвой планируется в 2025 году. Соответствующая информация опубликована на сайте Минтранса Киргизии.

Между Бишкеком и Москвой возобновится железнодорожное сообщение
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

В ведомстве напомнили, что во времена пандемии COVID-19 стартовала реконструкция Московского железнодорожного узла. Тогда движение пассажирских поездов до Москвы временно остановилось не только из Киргизии, но и других стран СНГ. После отмены ковидных ограничений возобновилось железнодорожное сообщение до Самары.

Ранее Pravda.Ru писала, что в России представили макет первого в стране пассажирского водородного поезда.

 

Уточнения

Бишке́к — столица и крупнейший город Кыргызстана, город республиканского значения, административный центр Чуйской области. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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