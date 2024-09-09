Стало известно, когда возобновится железнодорожное сообщение между Бишкеком и Москвой

Возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между Бишкеком и Москвой планируется в 2025 году. Соответствующая информация опубликована на сайте Минтранса Киргизии.
В ведомстве напомнили, что во времена пандемии COVID-19 стартовала реконструкция Московского железнодорожного узла. Тогда движение пассажирских поездов до Москвы временно остановилось не только из Киргизии, но и других стран СНГ. После отмены ковидных ограничений возобновилось железнодорожное сообщение до Самары.
Ранее Pravda.Ru писала, что в России представили макет первого в стране пассажирского водородного поезда.
Бишке́к — столица и крупнейший город Кыргызстана, город республиканского значения, административный центр Чуйской области.
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