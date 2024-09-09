Гастрономический фестиваль в Хабаровске: шеф-повара со всей России на форуме «Открой Дальний Восток»

Гастрономический фестиваль на форуме «Открой Дальний Восток» в Хабаровске

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Хабаровске с 20 по 22 сентября пройдет гастрономический фестиваль, который станет частью III Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток".

Фото: www.freepik.com

На этом мероприятии посетители смогут насладиться кулинарными творениями 12 шеф-поваров из различных уголков России. Фестиваль будет проходить на набережной стадиона имени Ленина.

Согласно информации от туристического информационного центра Хабаровского края, на протяжении трех дней кулинары из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Челябинска, Нижнего Новгорода, Кисловодска, Иркутска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского и Хабаровска предложат свои блюда для дегустации и проведут мастер-классы. Специально для "ГастроХаба" были созданы уникальные рецепты с дальневосточным акцентом.

К примеру, предлагаются таежные напитки с добавлением жимолости и сосновых шишек. В дополнение к фестивалю, в ресторанах Хабаровска также будут организованы гастрономические ужины с участием приглашенных шефов.