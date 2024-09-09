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Индия и Малайзия заключили соглашение, направленное на развитие туризма и устойчивой экономики

Индия и Малайзия договорились о совместном развитии туристической отрасли
1:21
Туризм

Индия и Малайзия подписали меморандум о взаимопонимании в области туризма, направленный на укрепление двусторонних связей и развитие гостеприимного бизнеса. Об этом сообщает Prensa Latina.

Индия и Малайзия договорились о совместном развитии туристической отрасли
Фото: pixabay.com by ParagKini, PDM

Данный документ стал результатом сотрудничества министров туризма обеих стран и предполагает активное развитие инфраструктуры, необходимой для расширения туризма. Особое внимание уделено направлениям медицинского и экологического туризма, а также проектам, способствующим устойчивой экономике. Параллельно предполагается организация деловых мероприятий, включая встречи, конференции и выставки, что поможет привлечь дополнительные инвестиции и укрепить экономические отношения.

Малайзия уже имеет значительное влияние на туристический сектор Индии, о чем свидетельствует поток малазийских туристов, который в 2022 году составил более 250 тысяч человек. Индийская сторона надеется на дальнейший рост этих показателей благодаря новому соглашению.

Малайзия входит в топ-10 крупнейших торговых партнеров Индии, в то время как Индия занимает 13-е место среди внешнеэкономических партнеров Малайзии. Ожидается, что это соглашение откроет новые перспективы в обеих сферах.

Уточнения

И́ндия — независимое государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии. Занимает первое место в мире по численности населения и седьмое по территории.

Мала́йзия (малайск. Malaysia [məlejsiə]) — государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем. Столица — Куала-Лумпур; основной язык — малайский.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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