Индия и Малайзия заключили соглашение, направленное на развитие туризма и устойчивой экономики

Индия и Малайзия договорились о совместном развитии туристической отрасли

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Индия и Малайзия подписали меморандум о взаимопонимании в области туризма, направленный на укрепление двусторонних связей и развитие гостеприимного бизнеса. Об этом сообщает Prensa Latina.

Фото: pixabay.com by ParagKini, PDM

Данный документ стал результатом сотрудничества министров туризма обеих стран и предполагает активное развитие инфраструктуры, необходимой для расширения туризма. Особое внимание уделено направлениям медицинского и экологического туризма, а также проектам, способствующим устойчивой экономике. Параллельно предполагается организация деловых мероприятий, включая встречи, конференции и выставки, что поможет привлечь дополнительные инвестиции и укрепить экономические отношения.

Малайзия уже имеет значительное влияние на туристический сектор Индии, о чем свидетельствует поток малазийских туристов, который в 2022 году составил более 250 тысяч человек. Индийская сторона надеется на дальнейший рост этих показателей благодаря новому соглашению.

Малайзия входит в топ-10 крупнейших торговых партнеров Индии, в то время как Индия занимает 13-е место среди внешнеэкономических партнеров Малайзии. Ожидается, что это соглашение откроет новые перспективы в обеих сферах.

Уточнения

И́ндия — независимое государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии. Занимает первое место в мире по численности населения и седьмое по территории.



Мала́йзия (малайск. Malaysia [məlejsiə]) — государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем. Столица — Куала-Лумпур; основной язык — малайский.

