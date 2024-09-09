Как бесплатно остановиться в горах Италии: проверенные советы от путешественницы

Российская тревел-блогерша, живущая в Италии, поделилась оригинальной возможностью бесплатно пожить в доме в горах этой страны. В своем блоге "Тут вам не там" на платформе "Дзен" она рассказала о бивакко (bivacco) — особых горных приютах для путешественников, которые могут стать временным убежищем для тех, кто оказался на большой высоте в сложных условиях.
Эти дома не охраняются и всегда открыты для туристов. Бивакко оборудованы минимально необходимыми удобствами: здесь можно найти спальные места, иногда посуду и даже кофеварку, как это было в одном из домов, где блогерша останавливалась с друзьями в провинции Беллуно на севере Италии.
Она также рассказала, что их небольшой компании удалось приготовить ужин на гриле Путешественница отметила, что такой опыт ночлега подходит далеко не всем — дома находятся на высоких горах.
Блогерша дала несколько советов для тех, кто захочет повторить её опыт: всегда иметь с собой палатку, так как бивакко нельзя забронировать заранее, и есть вероятность, что в доме уже кто-то будет. Она также напомнила о важности поддержания чистоты и того, что оставаться в таких приютах можно только одну ночь, иначе возможен штраф.
Ита́лия — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Входит в Европейский союз и НАТО с момента их создания, является третьей по величине экономикой еврозоны.
Го́ры (горные системы) — сильно расчленённые части суши, значительно, на 500 метров и более, приподнятые над прилегающими равнинами. От равнин горы отделены либо напрямую подножием склона, либо предгорьями.
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