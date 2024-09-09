Опасная акула замечена у берегов Шарм-эль-Шейха: меры безопасности ужесточены

Туристы в Египте опасаются заходить в воду из-за появления акулы

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы, отдыхающие в Шарм-эль-Шейхе, оказались в состоянии тревоги после того, как в прибрежных водах курорта была замечена опасная акула.

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Для защиты отдыхающих местные власти приняли решение о временном закрытии ряда пляжей. В первую очередь это коснулось тех участков побережья, которые прилегают к популярным отелям Concorde, Grand Oasis и Island View. Причиной этих мер стала угроза возможных нападений хищника на туристов. Ситуация остаётся под строгим контролем: службы внимательно отслеживают перемещения акулы в акватории.

По сообщениям очевидцев и экспертов, акула неоднократно видели неподалеку от рифов, где обитает множество полосатых рыб. Эта экосистема привлекательна для крупных хищников, таких как акулы, которые охотятся в подобных местах, сообщает SHOT.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров). На северо-востоке граничит с Израилем и частично признанным государством Палестиной, на юге — с Суданом, на западе — с Ливией.



Шарм-эш-Шейх (араб. شرم الشيخ‎, также Шарм-эль-Шейх, до 1982 года — Офира (ивр. אופירה‎)) — город-курорт в Египте на южной оконечности Синайского полуострова на побережье Красного моря Египетской ривьеры. Один из районных центров губернаторства Южный Синай.



Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

