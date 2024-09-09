Спрос на новогодние туры увеличился в 4,6 раза по сравнению с прошлым годом

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Спрос на туры в период новогодних каникул значительно вырос, увеличившись почти в 4,6 раза по сравнению с прошлым годом.

Фото: flickr.com by Марк Фишер, CC BY-SA 2.0

Согласно данным туристического сервиса "Слетать.ру", особенно заметен рост числа заявок на поездки в Таиланд, где интерес увеличился в 9,6 раза. Турция также пользуется спросом, показав рост в 3,2 раза, а Шри-Ланка — в три раза.

Популярность российских направлений увеличилась вдвое, а на ОАЭ спрос возрос на 70%. Помимо этих стран, туристы начали бронировать поездки во Вьетнам, Китай, Италию, Испанию, Танзанию и Гонконг, что свидетельствует о расширении географии путешествий.

В числе популярных зарубежных направлений для новогодних каникул лидирует Таиланд, на который приходится 36% всех продаж. Следом идут Египет с 18% и ОАЭ с 11%. Турция занимает 4% от общего числа заявок, а Вьетнам, Шри-Ланка и Мальдивы делят одинаковые доли в 3%. Китай (2,4%), Куба (1,7%) и Абхазия (1,3%) также вошли в десятку наиболее востребованных стран.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.



Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров). На северо-востоке граничит с Израилем и частично признанным государством Палестиной, на юге — с Суданом, на западе — с Ливией.



Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года. Отмечается многими государствами и их гражданами в соответствии с принятыми традициями.

