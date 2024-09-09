Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Daily Mirror: на опухоль мозга могут указывать частые и усиливающиеся головные боли
В Госдуме ответили на запрет регистрации аккаунта Google с российским номером фразой "корпорация встала на сторону зла"
Как правильно готовить овсянку, чтобы снизить холестерин
Врач Ашихмин: одна несложная привычка повысит сопротивляемость инфекциям
Советы по использованию растительного масла в быту
Врач Березников предостерёг от чрезмерного употребления дрожжевых изделий
Обновлённый внедорожник Hyundai Tucson начали выпускать в Казахстане
Спасатели локализовали крупный пожар на Уралмаше в Екатеринбурге
Google ограничил возможность регистрации аккаунта на российский номер. Почему это произошло?

Спрос на новогодние туры увеличился в 4,6 раза по сравнению с прошлым годом

Спрос на зимние туры взлетел: куда стремятся россияне в праздники
1:22
Туризм

Спрос на туры в период новогодних каникул значительно вырос, увеличившись почти в 4,6 раза по сравнению с прошлым годом.

Спрос на зимние туры взлетел: куда стремятся россияне в праздники
Фото: flickr.com by Марк Фишер, CC BY-SA 2.0

Согласно данным туристического сервиса "Слетать.ру", особенно заметен рост числа заявок на поездки в Таиланд, где интерес увеличился в 9,6 раза. Турция также пользуется спросом, показав рост в 3,2 раза, а Шри-Ланка — в три раза.

Популярность российских направлений увеличилась вдвое, а на ОАЭ спрос возрос на 70%. Помимо этих стран, туристы начали бронировать поездки во Вьетнам, Китай, Италию, Испанию, Танзанию и Гонконг, что свидетельствует о расширении географии путешествий.

В числе популярных зарубежных направлений для новогодних каникул лидирует Таиланд, на который приходится 36% всех продаж. Следом идут Египет с 18% и ОАЭ с 11%. Турция занимает 4% от общего числа заявок, а Вьетнам, Шри-Ланка и Мальдивы делят одинаковые доли в 3%. Китай (2,4%), Куба (1,7%) и Абхазия (1,3%) также вошли в десятку наиболее востребованных стран.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров). На северо-востоке граничит с Израилем и частично признанным государством Палестиной, на юге — с Суданом, на западе — с Ливией. 

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года. Отмечается многими государствами и их гражданами в соответствии с принятыми традициями.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое

В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.

Минимализм уходит в прошлое: советы по обновлению интерьера
Рецепт вяленых помидоров в микроволновке
Как сделать вяленые помидоры всего за несколько минут
4 породы домашних кошек, которые могут сравниться с мейн-кунами
Как избавиться от слизней без химикатов: что действительно работает
Крупные города Украины и вся линия фронта ожидают ударов иранских ракет Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Промышленный сектор Франции требует возвращения на рынок России
Отказ во въезде в Южную Корею: туристка не смогла назвать количество деревьев в отеле
Надежда русского флота. Новый корвет "Каракурт" станет настоящей грозой морей и океанов
Надежда русского флота. Новый корвет "Каракурт" станет настоящей грозой морей и океанов
Последние материалы
В Госдуме ответили на запрет регистрации аккаунта Google с российским номером фразой "корпорация встала на сторону зла"
Как правильно готовить овсянку, чтобы снизить холестерин
Врач Ашихмин: одна несложная привычка повысит сопротивляемость инфекциям
Советы по использованию растительного масла в быту
Спрос на зимние туры взлетел: куда стремятся россияне в праздники
Врач Березников предостерёг от чрезмерного употребления дрожжевых изделий
Обновлённый внедорожник Hyundai Tucson начали выпускать в Казахстане
Спасатели локализовали крупный пожар на Уралмаше в Екатеринбурге
Google ограничил возможность регистрации аккаунта на российский номер. Почему это произошло?
Врач Лялите: утренняя зарядка считается самой полезной привычкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.