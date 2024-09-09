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Национальные парки и природные достопримечательности Австралии под ударом экстремальных погодных явлений

Глобальное потепление угрожает туристическим местам Австралии
1:51
Туризм

Изменение климата представляет серьёзную угрозу для австралийских туристических объектов — от природных достопримечательностей до городских локаций.

Глобальное потепление угрожает туристическим местам Австралии
Фото: commons.wikimedia.org by Australiavisa, CC BY-SA 4.0

Согласно отчёту страховой группы Zurich и экономических аналитиков Mandala, более половины из 178 ключевых туристических мест страны сталкиваются с риском из-за увеличения числа экстремальных погодных явлений. Под угрозой также находятся рабочие места в туристической сфере, которых в Австралии около 620 000, сообщает The Guardian.

Эксперты выявили девять основных климатических опасностей, включая штормы, наводнения, жару и лесные пожары, которые могут оказать разрушительное воздействие на экономику и индустрию туризма. Прогнозы основаны на сценарии, предполагающем повышение глобальной температуры на 2°C к середине столетия. При таком развитии событий 68% туристических объектов Австралии окажутся в зоне высокого риска.

Особенно уязвимы такие известные места, как пляж Бонди, Королевский ботанический сад в Сиднее, Великая океанская дорога в Виктории и национальный парк Калбарри в Западной Австралии. В Квинсленде, одном из наиболее подверженных штатов, 52% туристических объектов относятся к наивысшей категории климатического риска. Туристические места, такие как холмы Баросса в Южной Австралии, Улуру и Какаду на Северной территории, также оказались среди наиболее уязвимых.

Некоторые регионы с винодельческими традициями, ботаническими садами и национальными парками стоят перед серьёзной угрозой. В то же время городские музеи, галереи и стадионы находятся в зонах относительно низкого риска.

Уточнения

Австра́лия — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.

Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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