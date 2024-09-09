Национальные парки и природные достопримечательности Австралии под ударом экстремальных погодных явлений

Изменение климата представляет серьёзную угрозу для австралийских туристических объектов — от природных достопримечательностей до городских локаций.
Согласно отчёту страховой группы Zurich и экономических аналитиков Mandala, более половины из 178 ключевых туристических мест страны сталкиваются с риском из-за увеличения числа экстремальных погодных явлений. Под угрозой также находятся рабочие места в туристической сфере, которых в Австралии около 620 000, сообщает The Guardian.
Эксперты выявили девять основных климатических опасностей, включая штормы, наводнения, жару и лесные пожары, которые могут оказать разрушительное воздействие на экономику и индустрию туризма. Прогнозы основаны на сценарии, предполагающем повышение глобальной температуры на 2°C к середине столетия. При таком развитии событий 68% туристических объектов Австралии окажутся в зоне высокого риска.
Особенно уязвимы такие известные места, как пляж Бонди, Королевский ботанический сад в Сиднее, Великая океанская дорога в Виктории и национальный парк Калбарри в Западной Австралии. В Квинсленде, одном из наиболее подверженных штатов, 52% туристических объектов относятся к наивысшей категории климатического риска. Туристические места, такие как холмы Баросса в Южной Австралии, Улуру и Какаду на Северной территории, также оказались среди наиболее уязвимых.
Некоторые регионы с винодельческими традициями, ботаническими садами и национальными парками стоят перед серьёзной угрозой. В то же время городские музеи, галереи и стадионы находятся в зонах относительно низкого риска.
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