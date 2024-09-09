Высокие налоги и строгие законы: блогер раскрыла подводные камни жизни в Европе

Россиянка перечислила основные проблемы жизни в Европе

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская блогерша поделилась своими впечатлениями о жизни в Европе, отметив негативные стороны, которые её поразили. В личном блоге "Лайк Трэвел Путешествия" на платформе "Дзен" она рассказала, что, несмотря на красивую архитектуру и высокое качество жизни, Европа имеет свои недостатки, особенно если говорить о финансовых аспектах и социальной структуре.

Фото: commons.wikimedia.org by MemoryCatcher, CC0

Первое, на что обратила внимание путешественница — это высокая стоимость жизни, которая не всегда соответствует уровню доходов. По её словам, арендовать жильё в таких крупных городах, как Лондон или Цюрих, могут себе позволить лишь очень состоятельные люди.

Второй проблемой она назвала чрезмерную бюрократию. Государственный контроль в Европе настолько строг, что охватывает даже мелочи, такие как сортировка мусора. Например, в Германии неправильная сортировка отходов может обернуться серьёзными штрафами, а бдительные соседи не упустят шанса сообщить о нарушении.

Также россиянка отметила, что процесс получения разрешений и документов в европейских странах очень затянут и требует много сил и терпения. Вопросы толерантности, которые активно продвигаются в обществе, создают дополнительное давление. К примеру, многие компании обязаны нанимать сотрудников из разных социальных групп.

Кроме того, среди других неприятных аспектов европейской жизни блогерша указала на ограничения личной свободы, медлительность медицинской системы и высокие налоги, которые делают жизнь в Европе не такой привлекательной, как это может показаться на первый взгляд.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км². Вместе с Азией Европа образует обширный континент Евразия, занимая примерно 17 % её общей площади, и является одной из самых маленьких по величине частей света в мире, немного больше Океании.



Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

