Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что важно сделать, когда вы решили приютить питомца с улицы
Как использовать пену для бритья для защиты зеркал от дождя
Правильный макияж глаз, который сделает вас моложе
Какие предметы мебели не подходят для маленьких квартир
Рецепт приготовления вкусной лазаньи
Чем подкормить розы осенью: выбор удобрений и их дозировки
Признаки одиночества у собак: как понять, что вашему питомцу грустно
Фитнес-тренер рассказал, как лучше тренироваться со скакалкой новичкам
Почему кошки могут быть агрессивными: основные факторы

Опасности в отелях: клопы, вёдра для льда и другие предметы, которых лучше избегать

Менеджер отеля рассказала, какие предметы в номере лучше не использовать
Туризм

Отдых в отелях, особенно за границей, может быть связан с некоторыми предметами, которые в России встречаются редко, но являются нормой в других странах. Блогер и бывший менеджер отеля Мелисса рассказала в своём ролике в TikTok о вещах, которых лучше избегать во время пребывания в гостиницах.

Менеджер отеля рассказала, какие предметы в номере лучше не использовать
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Corinthia, CC BY-SA 4.0

Первый предмет — ведёрки для льда, часто встречающиеся в номерах отелей в США и других странах. По словам Мелиссы, их могут использовать не по назначению.

"В лучшем случае, я находила в ведерках еду. Но нередко их применяли как мусорное ведро или пепельницу, хотя курить в номерах запрещено. Однажды я нашла там нижнее белье", — рассказала блогер.

Она посоветовала не пользоваться этим предметом или выстилать его пластиковым пакетом для безопасности.

Также под подозрение попали отельные чайники и кофеварки. Туристы могут использовать их для неожиданных и порой неприятных целей, что делает их небезопасными.

Кроме того, Мелисса дала советы по проверке номеров на наличие клопов. Она рекомендует не класть чемоданы на кровать, пока вы не убедитесь в отсутствии паразитов.

"Проверьте матрас, подушки и места за плинтусом. Если в номере есть клопы, их можно увидеть сразу после того, как вы поднимете одеяло, особенно если простыни светлые", — уверяет блогер.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла). 

Посте́льный клоп также дива́нный клоп (лат. Cimex lectularius в средних широтах и лат. Cimex hemipterus в тропиках) — вид клопов рода Cimex, распространённое облигатное синантропное кровососущее насекомое. Является эктопаразитом человека и теплокровных животных — питается их кровью.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое

В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.

Минимализм уходит в прошлое: советы по обновлению интерьера
Рецепт вяленых помидоров в микроволновке
Как сделать вяленые помидоры всего за несколько минут
4 породы домашних кошек, которые могут сравниться с мейн-кунами
Как избавиться от слизней без химикатов: что действительно работает
Крупные города Украины и вся линия фронта ожидают ударов иранских ракет Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Отказ во въезде в Южную Корею: туристка не смогла назвать количество деревьев в отеле
Надежность под вопросом: какие АКПП чаще всего ломаются
Промышленный сектор Франции требует возвращения на рынок России
Промышленный сектор Франции требует возвращения на рынок России
Последние материалы
Менеджер отеля рассказала, какие предметы в номере лучше не использовать
Что важно сделать, когда вы решили приютить питомца с улицы
Как использовать пену для бритья для защиты зеркал от дождя
Правильный макияж глаз, который сделает вас моложе
Какие предметы мебели не подходят для маленьких квартир
Рецепт приготовления вкусной лазаньи
В США восхитились способностями российского танка Т-90М
Чем подкормить розы осенью: выбор удобрений и их дозировки
Признаки одиночества у собак: как понять, что вашему питомцу грустно
Фитнес-тренер рассказал, как лучше тренироваться со скакалкой новичкам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.