Опасности в отелях: клопы, вёдра для льда и другие предметы, которых лучше избегать

Менеджер отеля рассказала, какие предметы в номере лучше не использовать

Отдых в отелях, особенно за границей, может быть связан с некоторыми предметами, которые в России встречаются редко, но являются нормой в других странах. Блогер и бывший менеджер отеля Мелисса рассказала в своём ролике в TikTok о вещах, которых лучше избегать во время пребывания в гостиницах.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Corinthia, CC BY-SA 4.0

Первый предмет — ведёрки для льда, часто встречающиеся в номерах отелей в США и других странах. По словам Мелиссы, их могут использовать не по назначению.

"В лучшем случае, я находила в ведерках еду. Но нередко их применяли как мусорное ведро или пепельницу, хотя курить в номерах запрещено. Однажды я нашла там нижнее белье", — рассказала блогер.

Она посоветовала не пользоваться этим предметом или выстилать его пластиковым пакетом для безопасности.

Также под подозрение попали отельные чайники и кофеварки. Туристы могут использовать их для неожиданных и порой неприятных целей, что делает их небезопасными.

Кроме того, Мелисса дала советы по проверке номеров на наличие клопов. Она рекомендует не класть чемоданы на кровать, пока вы не убедитесь в отсутствии паразитов.

"Проверьте матрас, подушки и места за плинтусом. Если в номере есть клопы, их можно увидеть сразу после того, как вы поднимете одеяло, особенно если простыни светлые", — уверяет блогер.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).



Посте́льный клоп также дива́нный клоп (лат. Cimex lectularius в средних широтах и лат. Cimex hemipterus в тропиках) — вид клопов рода Cimex, распространённое облигатное синантропное кровососущее насекомое. Является эктопаразитом человека и теплокровных животных — питается их кровью.

