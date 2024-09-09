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Лучшие места для наблюдения северного сияния в России

Где в России можно наблюдать северное сияние
2:01
Туризм

Многочисленные путешественники мечтают увидеть северное сияние — это удивительное природное явление, которое чаще возникает в регионах, близких к полюсам Земли. В России его можно чаще всего встретить в Заполярье, которое занимает пятую часть территории страны, предлагая различные уровни транспортной доступности и туристической инфраструктуры.

Где в России можно наблюдать северное сияние
Фото: unsplash.com by Vincent Guth

Сезон появления aurora borealis длится с конца августа по начало апреля, и чем длиннее ночь, тем выше вероятность увидеть это явление. Важно, чтобы небо было ясным, без облаков, и как можно дальше от городских огней, что делает удаленные места наилучшими для наблюдения.

Непосредственно с космоса лучше всего можно увидеть северное сияние. С орбиты открывается авроральный овал, который формируется у магнитных полюсов Земли. Однако пока проще и приятнее наблюдать это чудо природы с поверхности. Часто северное сияние появляется и исчезает в небе мгновенно.

Кольский полуостров является наиболее доступной и комфортной локацией для наблюдения за этим явлением с конца августа до апреля. Зимой вероятность увидеть сияние возрастает — в полярную ночь на полуострове длится 42 дня.

В Кольском районе можно днем заниматься снегоходами и собачьими упряжками, а вечером искать сияние в окрестностях Мурманска и на побережье Баренцева моря.

Ненецкий автономный округ также привлекает туристов своими яркими цветами северного сияния, которое имеет богатую символику в культуре местных народов.

Яркие проявления северного сияния можно наблюдать и в Архангельской области, особенно в Кенозерском национальном парке. 

В Республике Коми сияние лучше всего видно в Воркуте и Печоре, а на плато Путорана Красноярского края открываются одним из самых впечатляющих видов.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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