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Стало известно, как обновят сочинский парк развлечений "Ривьера" в 2025 году

Глава Сочи: парк развлечений "Ривьера" полностью преобразится
0:55
Туризм

Парк развлечений "Ривьера", который расположен в Сочи, посетили более миллиона человек этим летом, сообщил глава города Андрей Прошунин в своём Telegram-канале.

Глава Сочи: парк развлечений "Ривьера" полностью преобразится
Фото: commons.wikimedia.org by MaryChernetsova, CC BY-SA 4.0

По его словам, осенью парк продолжает принимать множество туристов и местных жителей — около 12 тысяч в день. Андрей Прошунин отметил, что гости уже оценили первый этап реконструкции с новыми комфортными пространствами. В следующем году планируется дальнейшее обновление парка. 

"Сделаем больше зон для спорта и активного отдыха. В целом план работ расписан до 2026-го, наша "Ривьера", сохранив свою историческую уникальность, полностью преобразится", — сообщил глава города.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Сочи рассчитывают преодолеть исторический максимум по числу туристов к концу года.

Уточнения

Парк "Ривье́ра" — курортный парк и парк развлечений в Центральном районе города Сочи. Расположен в центральной части Сочи и является одной из главных достопримечательностей города. Рядом находится пляж Ривьера.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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