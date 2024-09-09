В Кирове разработали турмаршрут в форме восьмёрки из малого и большого колец

В Кирове разработали турмаршрут в виде восьмёрки

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Кирове разработали новый туристический маршрут "Ворота русского севера". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Туристический кластер области города.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Собеседник агентства рассказал, что маршрут выполнен в форме восьмёрки из малого и большого колец. Они соединяются у арт-объекта "Ворота русского севера", который расположен на Спасской площади.

Известно, что большой кольцевой маршрут пройдёт по старинным улицам Кирова. Туристы смогут увидеть Свято-Серафимовский собор, площадь Александра Невского, Ботанический сад, "Вятский Арбат" и другие достопримечательности. В свою очередь, малый кольцевой маршрут ведёт к реке Вятке и предполагает прогулку по набережной и Александровскому саду, который основали около 200 лет назад.

"Маршрут охватит важнейшие объекты туристского интереса и красивейшие места Кирова. Одна из ключевых тем маршрута стала жизнь и творчество всемирно известных художников братьев Васнецовых, которые в своих произведениях открыли России былинный мир севера, красоту северной вятской природы", — уточнили в туркластере.

Ранее Pravda.Ru писала, что турэксперт назвала самые живописные железнодорожные маршруты России.

Уточнения

Ки́ров — город в России, административный центр Кировской области. Расположен на реке Вятке, в 896 км к северо-востоку от Москвы.

