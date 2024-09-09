Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3 способа сократить расходы на обустройство гостиной
Серьезный просчёт европейцев Китаю на руку
Валиева отметила, что жёсткие ограничения в питании приводят к серьёзным срывам
Уход за кожей тела осенью: советы по увлажнению и питанию
Вместительность, комфорт и функциональность: критерии выбора просторного автомобиля
Манник с грушей на кефире: чтобы пирог хорошо пропёкся, нужно дать манке набухнуть в кефире
Домашнее средство против блох: простой и результативный способ для комфорта вашего питомца
Россия входит в топ-20 стран по доступности мяса
Куртки, которые спасут от холода и сделают вас стильной этой осенью

В Кирове разработали турмаршрут в форме восьмёрки из малого и большого колец

В Кирове разработали турмаршрут в виде восьмёрки
1:18
Туризм

В Кирове разработали новый туристический маршрут "Ворота русского севера". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Туристический кластер области города.

В Кирове разработали турмаршрут в виде восьмёрки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Собеседник агентства рассказал, что маршрут выполнен в форме восьмёрки из малого и большого колец. Они соединяются у арт-объекта "Ворота русского севера", который расположен на Спасской площади.

Известно, что большой кольцевой маршрут пройдёт по старинным улицам Кирова. Туристы смогут увидеть Свято-Серафимовский собор, площадь Александра Невского, Ботанический сад, "Вятский Арбат" и другие достопримечательности. В свою очередь, малый кольцевой маршрут ведёт к реке Вятке и предполагает прогулку по набережной и Александровскому саду, который основали около 200 лет назад. 

"Маршрут охватит важнейшие объекты туристского интереса и красивейшие места Кирова. Одна из ключевых тем маршрута стала жизнь и творчество всемирно известных художников братьев Васнецовых, которые в своих произведениях открыли России былинный мир севера, красоту северной вятской природы", — уточнили в туркластере.

Ранее Pravda.Ru писала, что турэксперт назвала самые живописные железнодорожные маршруты России.

Уточнения

Ки́ров — город в России, административный центр Кировской области. Расположен на реке Вятке, в 896 км к северо-востоку от Москвы.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое

В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.

Минимализм уходит в прошлое: советы по обновлению интерьера
Не только легендарный мейн-кун: знакомимся с другими большими кошачьими
4 породы домашних кошек, которые могут сравниться с мейн-кунами
Как избавиться от слизней без химикатов: что действительно работает
Надежность под вопросом: какие АКПП чаще всего ломаются
МРК "Каракурт". Новый мощный корвет с ракетами "Калибр" или "Оникс" Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Отказ во въезде в Южную Корею: туристка не смогла назвать количество деревьев в отеле
Сводка с фронта: дезертирство и неподчинение стали главной проблемой ВСУ, в Кривом Роге уничтожено 70 натовцев
Как сделать вяленые помидоры всего за несколько минут
Как сделать вяленые помидоры всего за несколько минут
Последние материалы
Россия входит в топ-20 стран по доступности мяса
Куртки, которые спасут от холода и сделают вас стильной этой осенью
Новая ткань из Китая отпугивает и убивает насекомых
Чем полезны увядшие бархатцы: как правильно распорядиться отцветшими растениями
Упражнение с гантелями для комплексной тренировки
Китай отменит ограничения на иностранные инвестиции в производство
Как создать уютную и стильную гостиную
Лечо из баклажанов на зиму: вкусная закуска для любителей домашних заготовок
Маска для волос с бананом: простой рецепт и полезные свойства
На Дальнем Востоке появятся новые АЭС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.