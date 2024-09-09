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Эксперт рассказала, как справиться с детскими капризами в самолёте и не испортить полёт окружающим

Что делать, если ваш ребёнок доставляет дискомфорт другим пассажирам
1:22
Туризм

Когда родители путешествуют с детьми, их основной задачей становится поддержание спокойствия ребёнка, даже если это затруднительно в условиях самолёта. Однако, как отмечает тренер по этикету Джамиля Мусаева, родители часто не замечают неудобств, которые дети могут доставить другим пассажирам. Часто дети, играя или просто двигаясь, пинают кресло перед ними или активно используют встроенные столики, что может вызывать дискомфорт у соседей.

Что делать, если ваш ребёнок доставляет дискомфорт другим пассажирам
Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, CC0

Мусаева подчёркивает, что в такие моменты важно не только заботиться о спокойствии ребёнка, но и помнить об окружающих. Она рекомендует родителям мягко и вежливо объяснять ребёнку, что пинать кресло нельзя, и предлагать альтернативные способы занятости — книги, игрушки или игры. Если такое поведение продолжается, извинение перед соседями может сгладить неприятные моменты.

Несмотря на сложности управления поведением маленьких детей в ограниченном пространстве самолёта, большинство пассажиров ценят, когда родители проявляют усилия, чтобы контролировать ситуацию.

Мусаева отметила, что активное участие родителей и их попытки исправить поведение ребёнка всегда будут встречены с пониманием, даже если полностью предотвратить такое поведение невозможно, сообщает Super.ru.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Этике́т (от фр. étiquette — этикетка, надпись) — правила поведения людей в обществе, поддерживающие представления данного общества о подобающем виде. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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