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Русская речь на каждом шагу: Ванкувер удивил россиянку обилием соотечественников

Россиянка удивилась числу русских в Ванкувере: как на Арбате
1:14
Туризм

Когда россиянка приехала в Канаду, её поразило обилие соотечественников в Ванкувере. Она сразу заметила, что город буквально насыщен русской речью и вывесками, что создало ощущение, будто она гуляет по московскому Арбату.

Россиянка удивилась числу русских в Ванкувере: как на Арбате
Фото: flickr.com by Roland Tanglao, CC BY 2.0

В своём блоге на платформе Дзен она поделилась, что на каждом шагу слышны русские разговоры.

"Тут везде русская речь, даже в парках и магазинах. Все обсуждают свои впечатления, еду и покупки", — отметила блогер.

Она также рассказала, что русская община в Ванкувере довольно велика, и им удалось интегрироваться в местную жизнь. Более того, её удивило, что вместо того, чтобы искать русские магазины, как это бывает в США, в Ванкувере она скорее искала американские, такие как Walmart. По её словам, город является настоящим культурным миксом, где наряду с русскими можно встретить корейские, китайские и индийские магазины.

Особенно блогера поразило, что в Канаде русские не только адаптировались, но и сохранили тесную связь с родиной, проявляя её через символику и даже поддерживая Россию на международной арене.

Уточнения

Ванку́вер (англ. Vancouver) — город на западном побережье Канады, крупнейший населённый пункт провинции Британская Колумбия и третий по величине в Канаде.

Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире. По численности населения 37-е государство в мире (более 41 млн жителей в марте 2024 года). Плотность населения (4,2 чел. на 1 км²) является одной из самых низких в мире.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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