Восстановление регулярного железнодорожного сообщения между Владивостоком и КНДР позволит увеличить турпоток до 10 тысяч человек в 2025 году

В 2025 году турпоток из Приморья в КНДР достигнет 10 тысяч человек

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2025 году ожидается значительное увеличение туристического потока в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) через Приморье, который может достигнуть 10 тысяч человек.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, CC BY-SA 2.0

С начала возобновления туристических поездок в феврале 2024 года, когда российские туристы впервые после пандемии посетили КНДР, уже почти тысяча человек воспользовались новыми возможностями. Об этом рассказал руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает ТАСС.

Старичков подчеркнул, что между Россией и КНДР уже восстановлено железнодорожное и авиационное сообщение. Из Владивостока в Пхеньян еженедельно отправляются два рейса. В рамках поездок туристам предлагаются насыщенные программы: посещение гор, исторических мест и пляжей Расона. Также в зимнее время организуются горнолыжные туры.

По его словам, с увеличением числа рейсов и систематизацией пассажирского сообщения, ожидается существенный рост числа туристов, что позволит достичь цифры в 10 тысяч человек в 2025 году.

Старичков также отметил, что РЖД активно работает над открытием регулярного железнодорожного сообщения между Владивостоком и Туманганом, что может произойти уже в октябре 2024 года. На данный момент пассажирские перевозки осуществляются по временной схеме.

Первая тестовая поездка в КНДР после пандемии состоялась в феврале 2024 года и включала туристов из разных регионов России. Все посещения КНДР возможны только в рамках организованных туристических групп, что сохраняется в качестве меры предосторожности.

Уточнения

Корéйская Нарóдно-Демократи́ческая Респýблика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я. Расположено в северной части Корейского полуострова. Имеет сухопутную границу с Республикой Корея на юге (государства разделены демилитаризованной зоной), Китайской Народной Республикой на севере, Российской Федерацией на северо-востоке.



Примо́рье — физико-географический район в составе Дальнего Востока России, охватывающий заамурскую часть Хабаровского края и Приморский край Российской Федерации. Регион вошёл в состав России в 1860 году, по итогам Пекинского договора с Цинской империей.



Восто́чный экономи́ческий фо́рум ВЭФ — международный форум, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также на мероприятии обсуждаются внутренние вопросы, касающиеся Дальнего Востока.

