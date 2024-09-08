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Запасные штаны и дополнительные вещи: почему стюардессы всегда готовы к любым сюрпризам в поездках

Важное правило от стюардесс: что обязательно нужно взять в поездку
1:26
Туризм

Стюардессы раскрыли своё "секретное" правило, называемое "штаны на случай непредвиденных обстоятельств", которое помогает им быть готовыми к любым неожиданным ситуациям во время поездок, как по работе, так и в личных путешествиях.

Важное правило от стюардесс: что обязательно нужно взять в поездку
Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines, CC BY-SA 2.0

Это правило заключается в том, что стюардессы всегда берут с собой дополнительную пару брюк, независимо от того, куда отправляются. Причина проста: путешествия могут быть полны неожиданностей — будь то проблемы с едой, смена погодных условий или активный отдых. Лучше иметь запасную одежду, чем оказаться в неловкой ситуации.

Как отмечает издание The Sun, этот совет может быть полезен не только профессиональным бортпроводницам, но и обычным туристам. Они рекомендуют всегда планировать поездку с учётом возможных проблем, даже если поездка кажется короткой и лёгкой.

"Всегда берите дополнительные штаны, — советует одна из стюардесс. — Мы не можем предсказать, что произойдет. Может случиться что угодно, поэтому лучше перестраховаться".

Кроме брюк, стюардессы советуют брать с собой на 25% больше нижнего белья, чем дней, запланированных в поездке, и всегда иметь две дополнительные пары на случай форс-мажора. Особенно важно это в жарких странах, где смена одежды может потребоваться чаще из-за жары и повышенной активности.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess)), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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