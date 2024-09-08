Таиланд больше не безопасен для россиян: туристы становятся жертвами грабителей прямо в отелях

Российские туристы пострадали от дерзких ограблений в тайских отелях

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых в Таиланде, который ранее считался безопасным и привлекательным для российских туристов, теперь стал сопряжён с рисками.

Фото: commons.wikimedia.org by GeoTravellers, CC BY-SA 3.0

В последнее время участились случаи краж в отелях, где постояльцы становятся жертвами грабителей, которые воруют деньги и документы прямо из номеров.

Особенно примечательным стал случай с туристкой Инной и её мужем, отдыхавшими в отеле Baan Vanida Garden на Пхукете. Пара вернулась с прогулки и обнаружила, что сейф, в котором находились 2000 долларов и документы, бесследно исчез. По всей видимости, вор решил не взламывать сейф, а попросту вынести его вместе с крепежами.

На этом история не закончилась: в тот же вечер в соседнем бунгало произошла аналогичная кража. На этот раз у девушек с Сахалина пропало 3000 долларов.

По словам Инны, туроператор Pegas Touristik и администрация отеля отказались принимать ответственность за случившееся и не предложили никакой помощи. В результате пострадавшим придётся оформлять временные документы для возвращения на родину. Туристка выразила возмущение отсутствием безопасности и полным игнорированием проблемы со стороны отеля, который, как ей показалось, стремится скорее избавиться от них, чтобы не выплачивать компенсацию за кражу, сообщает ТК SHOT.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.



Сейф (от англ. safe, буквально — безопасный, надёжный) — прочный металлический ящик или шкаф для хранения документов и материальных ценностей.



Вор Воровка — человек, систематически совершающий воровство (на юридическом языке — хищение, кражу).

