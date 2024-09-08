Таиланд больше не безопасен для россиян: туристы становятся жертвами грабителей прямо в отелях

Отдых в Таиланде, который ранее считался безопасным и привлекательным для российских туристов, теперь стал сопряжён с рисками.
В последнее время участились случаи краж в отелях, где постояльцы становятся жертвами грабителей, которые воруют деньги и документы прямо из номеров.
Особенно примечательным стал случай с туристкой Инной и её мужем, отдыхавшими в отеле Baan Vanida Garden на Пхукете. Пара вернулась с прогулки и обнаружила, что сейф, в котором находились 2000 долларов и документы, бесследно исчез. По всей видимости, вор решил не взламывать сейф, а попросту вынести его вместе с крепежами.
На этом история не закончилась: в тот же вечер в соседнем бунгало произошла аналогичная кража. На этот раз у девушек с Сахалина пропало 3000 долларов.
По словам Инны, туроператор Pegas Touristik и администрация отеля отказались принимать ответственность за случившееся и не предложили никакой помощи. В результате пострадавшим придётся оформлять временные документы для возвращения на родину. Туристка выразила возмущение отсутствием безопасности и полным игнорированием проблемы со стороны отеля, который, как ей показалось, стремится скорее избавиться от них, чтобы не выплачивать компенсацию за кражу, сообщает ТК SHOT.
Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.
Сейф (от англ. safe, буквально — безопасный, надёжный) — прочный металлический ящик или шкаф для хранения документов и материальных ценностей.
Вор Воровка — человек, систематически совершающий воровство (на юридическом языке — хищение, кражу).
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