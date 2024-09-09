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Тайская туристка призывает бойкотировать Южную Корею

Туристку не пустили в Южную Корею из-за того, что она не знала, сколько в деревьев в саду отеля
0:43
Туризм

Тайская туристка пожаловалась в соцсетях, что ей отказали во въезде в Южную Корею из-за странных вопросов на границе, сообщает Tourdom.

Туристку не пустили в Южную Корею из-за того, что она не знала, сколько в деревьев в саду отеля
Фото: Wikipedia by Новиков Евгений Александрович, CC BY-SA 4.0

Сотрудника иммиграционной службы интересовало, сколько деревьев в отеле, в котором она планировала остановиться, и какого цвета ее номер.

Девушка считает, что ее замешательство стало причиной отказа, и призывает бойкотировать Корею.

В сети недоумевают, почему иммиграционные службы задают такие вопросы, и предполагают, что у них были подозрения, что туристка не вернется домой.

Это не первый случай, когда туристов из Таиланда и России задерживают за нарушение визового режима.

Уточнения

Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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