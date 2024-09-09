Тайская туристка призывает бойкотировать Южную Корею

Тайская туристка пожаловалась в соцсетях, что ей отказали во въезде в Южную Корею из-за странных вопросов на границе, сообщает Tourdom.
Сотрудника иммиграционной службы интересовало, сколько деревьев в отеле, в котором она планировала остановиться, и какого цвета ее номер.
Девушка считает, что ее замешательство стало причиной отказа, и призывает бойкотировать Корею.
В сети недоумевают, почему иммиграционные службы задают такие вопросы, и предполагают, что у них были подозрения, что туристка не вернется домой.
Это не первый случай, когда туристов из Таиланда и России задерживают за нарушение визового режима.
Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.
Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).
В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.