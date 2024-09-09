В соцсетях появилось видео с "морской миной" на пляже в Сочи

В соцсетях появилось видео, на котором двое подростков вытаскивают из воды на сочинском пляже большой круглый предмет с торчащими стержнями, похожий на морскую мину, сообщает Tourdom.
Информация быстро распространилась, но администрация Сочи опровергла ее, заявив, что на территории курорта ничего подобного не было обнаружено.
Позже выяснилось, что предмет — скорее всего, муляж мины, который использовался на одном из аттракционов в Имеретинском районе до Олимпиады-2014.
Люди на видео, вероятно, не стали обращаться в МЧС, так как знали, что это ненастоящая мина.
Мина — скрытно установленный боеприпас, взрывающийся при определённых обстоятельствах.
Аттракцио́н — сооружение или устройство, созданное для развлечений. Обычно устанавливается в местах, предназначенных для коллективного отдыха (парки, развлекательные центры, игровые площадки).
В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.