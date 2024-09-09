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В соцсетях появилось видео с "морской миной" на пляже в Сочи

В Сочи подростки нашли предмет, похожий на мину
0:42
Туризм

В соцсетях появилось видео, на котором двое подростков вытаскивают из воды на сочинском пляже большой круглый предмет с торчащими стержнями, похожий на морскую мину, сообщает Tourdom.

В Сочи подростки нашли предмет, похожий на мину
Фото: commons.wikimedia.org by Joysadhin, CC BY-SA 4.0

Информация быстро распространилась, но администрация Сочи опровергла ее, заявив, что на территории курорта ничего подобного не было обнаружено.

Позже выяснилось, что предмет — скорее всего, муляж мины, который использовался на одном из аттракционов в Имеретинском районе до Олимпиады-2014.

Люди на видео, вероятно, не стали обращаться в МЧС, так как знали, что это ненастоящая мина.

Уточнения

Мина — скрытно установленный боеприпас, взрывающийся при определённых обстоятельствах.

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Аттракцио́н — сооружение или устройство, созданное для развлечений. Обычно устанавливается в местах, предназначенных для коллективного отдыха (парки, развлекательные центры, игровые площадки).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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