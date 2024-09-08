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Людей с какими знаками зодиака можно назвать самыми активными путешественниками

Какие знаки зодиака путешествуют больше всех
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Туризм

Согласно исследованию сервиса Tutu. ru, самыми активными путешественниками в этом году стали Раки, Близнецы и Львы, сообщает Известия.

Какие знаки зодиака путешествуют больше всех
Фото: unsplash.com by Коди Блэк, PDM

Специалисты проанализировали поездки разных знаков зодиака и установили, что в июле и августе путешествовали все знаки. В топ-5 активных путешественников вошли Рак, Близнецы, Лев, Телец и Водолей. Следом идут Дева, Овен, Весы, Рыбы, Козерог, Скорпион и Стрелец.

Самыми популярными направлениями оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону. Также востребованы поездки в Адлер, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень и Казань.

Уточнения

Зна́ки зодиа́ка — участки зодиакального пояса (12 секторов по 30°), которым астрология приписывает определённые метафизические свойства и использует при анализе гороскопов.
 

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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