Почему хвостовая часть самолёта считается самой безопасной

От носа до хвоста: что определяет степень безопасности разных зон в салоне самолёта

2:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вопрос о самом безопасном месте в самолете часто волнует пассажиров, особенно тех, кто испытывает страх перед полетами. Действительно, в случае экстренной ситуации некоторые места в воздушном судне могут быть более безопасными, чем другие. Давайте разберёмся, какое конкретно расположение кресел в самолёте обеспечивает наибольшую защиту.

Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, CC0

Статистика и исследования

Согласно данным Национального управления безопасностью движения на трассах (NTSB) США, наиболее безопасными считаются задние ряды кресел. Анализ аварийных посадок и катастроф показывает, что уровень выживаемости пассажиров, сидящих в хвостовой части самолёта, в среднем на 40% выше, чем у пассажиров, находящихся в передней части.

Это объясняется тем, что при аварийной ситуации задняя часть фюзеляжа получает меньшие повреждения, чем передняя и средняя. Кроме того, в хвостовом отсеке ниже уровень перегрузок, а также быстрее происходит эвакуация пассажиров.

Важно отметить, что место в самом хвосте, непосредственно перед аварийными выходами, также является крайне безопасным. Здесь вероятность выживания максимальна.

Другие факторы безопасности

Помимо расположения кресел, на уровень безопасности пассажиров влияют и другие факторы:

близость к аварийным выходам. Чем ближе к выходам, тем быстрее можно эвакуироваться;

наличие свободного прохода. Кресла около проходов обеспечивают больше свободы движения;

прочность конструкции. Места рядом с крыльями и шасси более надёжны;

возможность быстро принять аварийное положение. Кресла у окна затрудняют эвакуацию.

Таким образом, если анализировать все эти критерии, то максимально безопасными считаются места в хвостовой части самолета, вблизи аварийных выходов. Это подтверждают и статистические данные по авиакатастрофам.

Впрочем, даже в самых экстремальных ситуациях вероятность выживания для пассажиров остается достаточно высокой. Главное — следовать инструкциям экипажа и неукоснительно соблюдать правила безопасности во время полёта.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу. Неподвижное крыло отличает самолёт от махолёта (орнитоптера) и вертолёта, а наличие двигателя — от планёра и мускулолёта. От дирижабля и аэростата самолёт отличается тем, что использует аэродинамический, а не аэростатический способ создания подъёмной силы.



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