Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Где лучше поставить кровать в детской комнате: рекомендации дизайнеров
Как снова начать заниматься спортом после болезни
Рулет с ветчиной и сыром: цукини в начинке придаёт этой аппетитной закуске сочность
Топ натуральных ингредиентов для ухода за волосами в домашних условиях
В РКФ рассказали, что поцелуи в морду и поддразнивания раздражают собак
Боливия ищет покупателей для мяса ламы в России
Глава Сочи: парк развлечений "Ривьера" полностью преобразится
Почему стоит выбирать нижнее бельё из натуральных тканей ?
Эти устройства могут стать угрозой для вашего дома

Почему хвостовая часть самолёта считается самой безопасной

От носа до хвоста: что определяет степень безопасности разных зон в салоне самолёта
2:17
Туризм

Вопрос о самом безопасном месте в самолете часто волнует пассажиров, особенно тех, кто испытывает страх перед полетами. Действительно, в случае экстренной ситуации некоторые места в воздушном судне могут быть более безопасными, чем другие. Давайте разберёмся, какое конкретно расположение кресел в самолёте обеспечивает наибольшую защиту.

От носа до хвоста: что определяет степень безопасности разных зон в салоне самолёта
Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, CC0

Статистика и исследования

Согласно данным Национального управления безопасностью движения на трассах (NTSB) США, наиболее безопасными считаются задние ряды кресел. Анализ аварийных посадок и катастроф показывает, что уровень выживаемости пассажиров, сидящих в хвостовой части самолёта, в среднем на 40% выше, чем у пассажиров, находящихся в передней части.

Это объясняется тем, что при аварийной ситуации задняя часть фюзеляжа получает меньшие повреждения, чем передняя и средняя. Кроме того, в хвостовом отсеке ниже уровень перегрузок, а также быстрее происходит эвакуация пассажиров.

Важно отметить, что место в самом хвосте, непосредственно перед аварийными выходами, также является крайне безопасным. Здесь вероятность выживания максимальна.

Другие факторы безопасности

Помимо расположения кресел, на уровень безопасности пассажиров влияют и другие факторы:

  • близость к аварийным выходам. Чем ближе к выходам, тем быстрее можно эвакуироваться;
  • наличие свободного прохода. Кресла около проходов обеспечивают больше свободы движения;
  • прочность конструкции. Места рядом с крыльями и шасси более надёжны;
  • возможность быстро принять аварийное положение. Кресла у окна затрудняют эвакуацию.

Таким образом, если анализировать все эти критерии, то максимально безопасными считаются места в хвостовой части самолета, вблизи аварийных выходов. Это подтверждают и статистические данные по авиакатастрофам.

Впрочем, даже в самых экстремальных ситуациях вероятность выживания для пассажиров остается достаточно высокой. Главное — следовать инструкциям экипажа и неукоснительно соблюдать правила безопасности во время полёта.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу. Неподвижное крыло отличает самолёт от махолёта (орнитоптера) и вертолёта, а наличие двигателя — от планёра и мускулолёта. От дирижабля и аэростата самолёт отличается тем, что использует аэродинамический, а не аэростатический способ создания подъёмной силы.

Самые безопасные места в самолёте
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое

В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.

Минимализм уходит в прошлое: советы по обновлению интерьера
Не только легендарный мейн-кун: знакомимся с другими большими кошачьими
4 породы домашних кошек, которые могут сравниться с мейн-кунами
Как избавиться от слизней без химикатов: что действительно работает
Как сделать вяленые помидоры всего за несколько минут
МРК "Каракурт". Новый мощный корвет с ракетами "Калибр" или "Оникс" Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Отказ во въезде в Южную Корею: туристка не смогла назвать количество деревьев в отеле
Надежность под вопросом: какие АКПП чаще всего ломаются
Сводка с фронта: дезертирство и неподчинение стали главной проблемой ВСУ, в Кривом Роге уничтожено 70 натовцев
Сводка с фронта: дезертирство и неподчинение стали главной проблемой ВСУ, в Кривом Роге уничтожено 70 натовцев
Последние материалы
Боливия ищет покупателей для мяса ламы в России
Глава Сочи: парк развлечений "Ривьера" полностью преобразится
Почему стоит выбирать нижнее бельё из натуральных тканей ?
Эти устройства могут стать угрозой для вашего дома
Секреты успешного размножения пеларгоний, которые должен знать каждый цветовод
3 способа сократить расходы на обустройство гостиной
Серьезный просчёт европейцев Китаю на руку
Валиева отметила, что жёсткие ограничения в питании приводят к серьёзным срывам
В Кирове разработали турмаршрут в виде восьмёрки
Уход за кожей тела осенью: советы по увлажнению и питанию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.