Тревел-блогер описал правила поведения на "улице красных фонарей" в Гамбурге

Российский тревел-блогер посетил знаменитую "улицу красных фонарей" Репербан в Гамбурге и рассказал о своих впечатлениях в блоге TrueStory Travel, сообщает Lenta.
Он отметил, что заведения на этой улице контролируются местной мафией, и туристам важно соблюдать правила, чтобы избежать проблем. Местные работницы не любят, когда их фотографируют, и могут пожаловаться охране.
Блогер описал случай, когда вышибалы потребовали 100 евро за возможность фотографировать, хотя он только снимал цены в киоске.
Ранее блогер также посетил немецкую деревню и рассказал о традиционных платьях местных девушек.
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Ма́фия — организованное преступное сообщество, сформировавшееся на Сицилии во второй половине XIX века и впоследствии распространившее свою активность на крупные экономически развитые города США и некоторые другие страны.
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