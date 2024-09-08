Тревел-блогер описал правила поведения на "улице красных фонарей" в Гамбурге

Российский блогер поделился впечатлениями от "улицы красных фонарей" в Гамбурге

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский тревел-блогер посетил знаменитую "улицу красных фонарей" Репербан в Гамбурге и рассказал о своих впечатлениях в блоге TrueStory Travel, сообщает Lenta.

Фото: commons.wikimedia.org by Sardaka, CC BY-SA 4.0

Он отметил, что заведения на этой улице контролируются местной мафией, и туристам важно соблюдать правила, чтобы избежать проблем. Местные работницы не любят, когда их фотографируют, и могут пожаловаться охране.

Блогер описал случай, когда вышибалы потребовали 100 евро за возможность фотографировать, хотя он только снимал цены в киоске.

Ранее блогер также посетил немецкую деревню и рассказал о традиционных платьях местных девушек.

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Ма́фия — организованное преступное сообщество, сформировавшееся на Сицилии во второй половине XIX века и впоследствии распространившее свою активность на крупные экономически развитые города США и некоторые другие страны.

