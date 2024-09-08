Турпоток из России в Азию увеличился вдвое: популярность Вьетнама и Камбоджи стремительно растёт

Азия стала лидером по росту туризма среди россиян в 2024 году

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лето 2024 года принесло россиянам новые возможности для путешествий, что заметно сказалось на турпотоке. Согласно анализу "Мегафона", количество россиян, выезжающих за границу, увеличилось на 7% по сравнению с прошлым годом. Турция остаётся лидером по популярности среди путешественников (22%), но на фоне общей тенденции россияне всё активнее исследуют новые направления, особенно в Азии.

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Азиатские страны демонстрируют значительный рост популярности среди российских туристов, с увеличением потока на 50% по сравнению с 2023 годом. Это объясняется интересом к экзотическим местам, доступными ценами и разнообразием туристических маршрутов. Особое внимание привлекает Вьетнам, число туристов в эту страну выросло в 2,7 раза. Камбоджа, Китай, Япония и Таиланд также привлекают все больше путешественников, с ростом на 106%, 81%, 64% и 58% соответственно.

Африка остаётся востребованным направлением для россиян, особенно Египет (86%), благодаря своим историческим памятникам, Красному морю и доступным ценам. Марокко увеличило свою популярность на 33%, а Эфиопия — на 23%.

Европа менее популярна: турпоток сюда вырос только на 5%. В топ-5 европейских стран вошли Италия, Литва, Румыния, Германия и Франция. Южная Америка, напротив, привлекла внимание россиян, с Бразилией, куда отправляется треть всех путешественников. Аргентина заняла второе место с 19%. Интерес к Северной Америке упал на 20%, хотя посещаемость США выросла на 21%.

Уточнения

А́зия — крупнейшая часть света по территории, численности населения и плотности. Образует вместе с Европой материк Евразию, занимая более 83 % его общей площади. Площадь (вместе с островами) составляет около 44,5 млн км².



Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².



А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.

