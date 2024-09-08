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Турпоток из России в Азию увеличился вдвое: популярность Вьетнама и Камбоджи стремительно растёт

Азия стала лидером по росту туризма среди россиян в 2024 году
1:54
Туризм

Лето 2024 года принесло россиянам новые возможности для путешествий, что заметно сказалось на турпотоке. Согласно анализу "Мегафона", количество россиян, выезжающих за границу, увеличилось на 7% по сравнению с прошлым годом. Турция остаётся лидером по популярности среди путешественников (22%), но на фоне общей тенденции россияне всё активнее исследуют новые направления, особенно в Азии.

Азия стала лидером по росту туризма среди россиян в 2024 году
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Азиатские страны демонстрируют значительный рост популярности среди российских туристов, с увеличением потока на 50% по сравнению с 2023 годом. Это объясняется интересом к экзотическим местам, доступными ценами и разнообразием туристических маршрутов. Особое внимание привлекает Вьетнам, число туристов в эту страну выросло в 2,7 раза. Камбоджа, Китай, Япония и Таиланд также привлекают все больше путешественников, с ростом на 106%, 81%, 64% и 58% соответственно.

Африка остаётся востребованным направлением для россиян, особенно Египет (86%), благодаря своим историческим памятникам, Красному морю и доступным ценам. Марокко увеличило свою популярность на 33%, а Эфиопия — на 23%.

Европа менее популярна: турпоток сюда вырос только на 5%. В топ-5 европейских стран вошли Италия, Литва, Румыния, Германия и Франция. Южная Америка, напротив, привлекла внимание россиян, с Бразилией, куда отправляется треть всех путешественников. Аргентина заняла второе место с 19%. Интерес к Северной Америке упал на 20%, хотя посещаемость США выросла на 21%.

Уточнения

А́зия — крупнейшая часть света по территории, численности населения и плотности. Образует вместе с Европой материк Евразию, занимая более 83 % его общей площади. Площадь (вместе с островами) составляет около 44,5 млн км². 

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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