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В сентябре спрос на туры в ОАЭ вырос на 45%: роскошные отели предлагают значительные скидки

Цены на отдых в ОАЭ в сентябре снизились до уровня Турции
1:22
Туризм

До конца сентября россияне могут воспользоваться выгодными предложениями на туры в ОАЭ. В сентябре спрос на такие туры вырос на 25-45%, причём особенно сильно увеличилась популярность VIP-сегмента, сообщает АТОР. Например, у компании Space Travel рост составил 30%.

Цены на отдых в ОАЭ в сентябре снизились до уровня Турции
Фото: unsplash.com by Robert Bock, PDM

Основной причиной столь активного роста является снижение цен на туры. Многие отели ОАЭ продлевают свои летние акции до конца сентября, что делает отдых в этой стране особенно привлекательным. Так, недельный тур с проживанием в пятизвездочном отеле Rixos Bab Al Bahr и перелетом из Москвы можно приобрести за 250 тыс. рублей на двоих. Дополнительно, авиабилеты также стали дешевле — блок на перелет в обе стороны стоит около 450-500 долларов.

Снижение цен на проживание и перелет способствует тому, что туристы предпочитают бронировать отели высокого уровня — 4* и 5*. Средний чек на одного человека составляет около 1500 долларов. Такие спецпредложения продолжают действовать до конца сентября, что стимулирует спрос и позволяет туристам насладиться роскошным отдыхом по сниженным ценам.

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов, каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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