Архипелаг Раджа-Ампат: почему этот труднодоступный остров стал новой альтернативой Бали

Блогеры и туристы нашли альтернативу популярному Бали — архипелаг Раджа-Ампат, расположенный в провинции Западное Папуа на северо-западе Индонезии.
Этот уголок планеты состоит из более чем 1500 небольших островов, коралловых рифов и песчаных отмелей, окружающих четыре главных острова: Вайгео, Батанта, Салавати и Мисул. Острова Раджа-Ампат привлекают своей невероятной природой: бирюзовые воды, белоснежные пляжи и поистине уникальный подводный мир. Австралийская пресса активно цитирует восторженные отзывы трэвел-блогеров, называющих это место настоящим раем для любителей природы и дайвинга.
Однако на этом волшебном архипелаге не всё так просто для современных туристов. Инфраструктура здесь минимальна — отсутствуют водопровод, электричество и Wi-Fi. Те, кто привык к комфорту и удобствам, могут испытать определённые трудности. Температура в 40 градусов и высокая влажность делают это место испытанием для тех, кто рассчитывает на кондиционеры и прохладительные напитки. Как отмечают блогеры, Раджа-Ампат "не для тех, кто любит комфорт".
Кроме того, дорога до островов достаточно сложная: сначала нужно долететь до Джакарты, затем в город Соронг, откуда предстоит пересесть на паром, а потом ещё и на местную лодку.
Раджа-Ампат или Четыре Короля — острова, расположенные недалеко от северо-западной части полуострова Чендравасих острова Новая Гвинея, в индонезийской провинции Западное Папуа.
Индоне́зия — государство в Юго-Восточной Азии. Население, по официальным итогам переписи 2020 года, составляет 270 203 917 человек, территория — 1 904 569 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает 4-е место в мире по численности населения, 14-е по территории, 8-я экономика мира.
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