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Отказ во въезде в Южную Корею: туристка не смогла назвать количество деревьев в отеле

Южная Корея отказала туристке во въезде после странного вопроса на границе
1:30
Туризм

Тайская туристка столкнулась с неожиданными трудностями на границе Южной Кореи, что привело к отказу во въезде и вызвало волну обсуждений в социальных сетях.

Южная Корея отказала туристке во въезде после странного вопроса на границе
Фото: commons.wikimedia.org by Wpcpey, CC BY 4.0

Девушка пожаловалась, что ей задавали "дурацкие" вопросы во время собеседования с представителями иммиграционной службы. По её словам, вместо стандартных вопросов о цели визита, её расспрашивали о количестве деревьев в отеле, где она планировала остановиться, а также о цвете комнаты, которую она забронировала. Такое неординарное поведение сотрудников иммиграционной службы смутило её, и, по мнению девушки, именно это стало причиной отказа, сообщает издание Sanook.

После этого инцидента туристку отправили обратно на родину, а она в ответ организовала акцию с призывом бойкотировать Южную Корею как туристическое направление, мотивируя это оскорбительным отношением к гражданам Таиланда. Она отметила, что последний раз посещала Южную Корею около 5-6 лет назад, и нынешний визит планировался для встречи с подругой, с которой она давно не виделась.

Этот случай вызвал оживлённые дискуссии в тайских пабликах. Жители страны активно обсуждают, что такие инциденты создают негативный образ Южной Кореи, которая требует от граждан Таиланда и России специального электронного разрешения на въезд (K-ETA), позволяющего находиться в стране до 60 дней.

Уточнения

Респу́блика Коре́я — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я. Площадь страны составляет 100 449 км²; население, по оценке 2023 года — более 51 миллиона человек. Занимает 107-е место в мире по территории и 27-е по населению.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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