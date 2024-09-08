Туриста, пережившего инфаркт на одном из верхних ярусов Пизанской башни, сняли с помощью автокрана

Экскурсия на Пизанской башне завершилась спасением туриста с помощью автокрана

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Итальянские спасатели провели сложную операцию по эвакуации туриста из Шри-Ланки, которому стало плохо при подъёме на один из верхних ярусов Пизанской башни.

Фото: commons.wikimedia.org by kajikawa, CC BY 3.0

Во время экскурсии мужчина почувствовал себя настолько плохо, что не смог самостоятельно спуститься, поэтому на помощь были вызваны пожарные. Для спасения туриста понадобился специальный автокран, который помог оперативно доставить пострадавшего с верхних этажей на первый, ишет итальянская газета La Nazione.

Спасатели аккуратно перенесли его на носилках и передали в руки медицинской бригады, которая уже ожидала на месте. В больнице состояние 45-летнего туриста стабилизировали, и он был доставлен в отделение для дальнейшего лечения.

Уточнения

Пиза́нская башня (итал. Torre pendente di Pisa) — колокольная башня, часть ансамбля городского собора Санта-Мария-Ассунта (Пизанский собор) в городе Пиза, получившая всемирную известность благодаря непреднамеренному наклону.



Ита́лия — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Входит в Европейский союз и НАТО с момента их создания, является третьей по величине экономикой еврозоны.

