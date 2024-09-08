Неожиданная задержка рейса: самолёт в Германии не смог взлететь из-за ежа

Ёж стал причиной сбоя в работе аэропорта в Германии

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

На аэродроме города Арнштадт в Германии возникла неожиданная задержка — самолёт не смог взлететь вовремя из-за ежа, который заблокировал взлётно-посадочную полосу (ВПП), сообщает издание Bild.

Фото: commons.wikimedia.org by Lars Karlsson (Keqs), CC BY 3.0

Пилоты одномоторного лёгкого самолёта FK-9, в том числе 75-летний Эккехард Дирбах, должны были отправиться на воздушный фестиваль в Гессен, вылетев из Тюрингского авиационного клуба. Однако их планы изменились из-за маленького зверька, который, занятый поисками пищи, беззаботно разгуливал по ВПП и не спешил уступать дорогу самолёту.

Дирбах рассказал, что ёж не хотел покидать полосу, несмотря на все попытки пилотов. Только через полчаса животное, наконец, оставило взлётно-посадочную полосу, позволив самолёту вылететь.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 592 км².



Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.



Ежо́вые (лат. Erinaceidae) — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных (Eulipotyphla, или Lipotyphla). Согласно справочнику "Mammal Species of the World" 2005 года, семейство включает 10 ныне живущих родов с 26 видами.

