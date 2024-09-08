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Неожиданная задержка рейса: самолёт в Германии не смог взлететь из-за ежа

Ёж стал причиной сбоя в работе аэропорта в Германии
0:52
Туризм

На аэродроме города Арнштадт в Германии возникла неожиданная задержка — самолёт не смог взлететь вовремя из-за ежа, который заблокировал взлётно-посадочную полосу (ВПП), сообщает издание Bild.

Ёж стал причиной сбоя в работе аэропорта в Германии
Фото: commons.wikimedia.org by Lars Karlsson (Keqs), CC BY 3.0

Пилоты одномоторного лёгкого самолёта FK-9, в том числе 75-летний Эккехард Дирбах, должны были отправиться на воздушный фестиваль в Гессен, вылетев из Тюрингского авиационного клуба. Однако их планы изменились из-за маленького зверька, который, занятый поисками пищи, беззаботно разгуливал по ВПП и не спешил уступать дорогу самолёту.

Дирбах рассказал, что ёж не хотел покидать полосу, несмотря на все попытки пилотов. Только через полчаса животное, наконец, оставило взлётно-посадочную полосу, позволив самолёту вылететь.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 592 км².

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Ежо́вые (лат. Erinaceidae) — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных (Eulipotyphla, или Lipotyphla). Согласно справочнику "Mammal Species of the World" 2005 года, семейство включает 10 ныне живущих родов с 26 видами. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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