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В Индонезии ужесточат меры для иностранных туристов за нарушение оплаты туристического сбора

Иностранным туристам на Бали грозит штраф и тюрьма за неуплату туристического налога
1:08
Туризм

Исполняющий обязанности губернатора Бали Санг Мадэ Махендра Джая выступил с предложением о введении жёстких санкций для туристов, не оплачивающих обязательный туристический сбор.

Иностранным туристам на Бали грозит штраф и тюрьма за неуплату туристического налога
Фото: flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ), CC BY 2.0

Согласно его словам, иностранные граждане, которые не внесут сбор, могут столкнуться с серьёзными последствиями, включая штраф в десятикратном размере или даже краткосрочное тюремное заключение. Джая отметил, что отсутствие санкций лишает власти возможности контролировать соблюдение туристами новых требований, сообщает агентство Antara.

В феврале 2024 года, на территории Бали и соседних островов Нуса-Пенида, Нуса-Лембонган и Нуса-Ченинган был введён туристический сбор в размере 150 тысяч индонезийских рупий, что эквивалентно примерно $10. Этот сбор обязателен для всех иностранных туристов, посещающих регион. Собранные средства планируется направить на улучшение туристической инфраструктуры, сохранение культурного наследия и утилизацию отходов.

Уточнения

Индоне́зия — государство в Юго-Восточной Азии. Население, по официальным итогам переписи 2020 года, составляет 270 203 917 человек, территория — 1 904 569 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает 4-е место в мире по численности населения, 14-е по территории, 8-я экономика мира.

Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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