Средиземное море страдает от нашествия медуз: повышение температуры приводит к росту атак на туристов

Туристы страдают от укусов медуз на пляжах Средиземноморья этим летом

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Рекорд по числу пострадавших от укусов медуз был зафиксирован на пляжах Средиземноморья в этом сезоне. Туристы на испанских курортах массово обращаются за медицинской помощью из-за болезненных укусов этих морских существ, которые часто оставляют долгие следы на коже. Согласно испанским новостям, за лето зафиксировано уже 7500 случаев пострадавших от укусов медуз, что вызывает беспокойство среди местных властей и медицинских служб.

Фото: commons.wikimedia.org by Kora27, CC BY-SA 4.0

Наибольшее число пострадавших приходится на курорты Коста-Брава, где особенно активно размножаются медузы из-за повышения температуры воды. С мая по август почти 7500 человек на каталонском побережье пострадали от укусов медуз, что на 41% больше, чем в прошлом году. Основной причиной называют изменения климата и повышение температуры моря, которое способствует активному размножению медуз.

Эксперты проекта Jellyfish Alert заявили, что теплая вода является благоприятной средой для размножения пурпурных бочкообразных медуз, что приводит к увеличению их численности и распространению на новые территории.

Туристы, отдыхавшие на этих пляжах, предупреждены о возможных рисках. Укусы медуз могут быть не только болезненными, но и опасными для людей с ослабленным иммунитетом.

Медицинские службы Испании рекомендуют при укусе медузы промыть пораженное место морской водой, удалить остатки шипов с кожи и приложить очень теплую воду на место укуса, а вот использовать лед или холодный компресс не рекомендуется. Также можно принять обезболивающие, такие как парацетамол или ибупрофен.

Уточнения

Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья). По численности населения Испания 32-е государство в мире (47 493 088 человека на 8 февраля 2024 года).



Меду́за или медузоидное поколе́ние (греч. μέδουσα), — фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozoa: гидроидных (Hydrozoa), сцифоидных (Scyphozoa) и кубомедуз (Cubozoa). Тело медуз в значительной части состоит из обводнённой соединительной ткани — мезоглеи — и по форме напоминает колокол или зонтик.

