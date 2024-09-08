Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грызуны в саду: проверенные способы, как от них избавиться
Как приготовить полезные куриные стрипсы в духовке: простой рецепт за 30 минут
Устаревшие элементы, которых лучше избегать при ремонте в ванной комнате
Эксперт Носкова: для засолки подходят только свежие и здоровые огурцы
Ёж стал причиной сбоя в работе аэропорта в Германии
Талия может увеличиться из-за сбитого режима и бессонницы
Японский стартап предлагает революционную рулетку с логарифмической линейкой
Учёные нашли продукт, замедляющий старение: это чай
Бахрейн вводит новый налог на прибыль для международных компаний

Сравнение багажа: что удобнее для поездок — сумка или чемодан?

Сумка или чемодан? Определяем самый практичный багаж для поездки
2:30
Туризм

Собираясь в поездку, многие сталкиваются с вопросом, что взять с собой — чемодан или сумку. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, поэтому выбор во многом зависит от типа путешествия, его продолжительности и личных предпочтений.

Сумка или чемодан? Определяем самый практичный багаж для поездки
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Чемоданы традиционно считаются более практичным и удобным решением для длительных поездок. Они обладают большей вместительностью, что позволяет брать с собой больше вещей. Чемоданы, особенно с колесиками и телескопической ручкой, легко перемещать по аэропортам, вокзалам и городским улицам. Это особенно важно, если вам предстоит частое перемещение с багажом во время путешествия.

Кроме того, чемоданы обеспечивают лучшую сохранность вещей — в них меньше риск что-то помять или повредить. Они также более защищены от непогоды в сравнении с обычными сумками. Для длительных поездок, где вам нужно брать с собой значительное количество вещей, чемодан будет оптимальным выбором.

Вместе с тем чемоданы более громоздкие и тяжелые, поэтому могут создавать неудобства при транспортировке, особенно в общественном транспорте или по узким улицам. Их также труднее носить на длинные расстояния. Поэтому чемодан не всегда удобен для городских путешествий с большим количеством пересадок.

В свою очередь, сумки более компактны и маневренные. Их проще переносить на большие расстояния, заносить в помещения и размещать в багажном отделении автобуса или поезда. Сумки идеально подходят для коротких поездок, когда вам нужно взять с собой ограниченный набор вещей. Они также помогают избежать рисков потерять или повредить багаж во время пересадок.

Однако сумки вмещают меньше вещей, чем чемоданы. Они менее защищены от непогоды и повреждений. Поэтому для длительных поездок, особенно с большим количеством багажа, использование сумки менее практично.

В итоге, как чемодан, так и сумка имеют свои преимущества. Чемодан лучше подходит для длительных поездок с обилием вещей, а сумка — для коротких путешествий с ограниченным багажом. Ваш выбор будет зависеть от конкретных условий поездки, ее продолжительности и личных предпочтений. Оцените все "за" и "против" каждого варианта, чтобы принять наиболее подходящее для себя решение.

Уточнения

Чемода́н (от перс. جامه دان‎ джомадан: جامه jāma одежда + دان dān хранитель) — тип сумки, представляющий собой коробку, используемую для хранения и транспортировки вещей. Чемодан оснащён откидной крышкой и ручкой для переноски; изготавливается преимущественно из натуральной, искусственной кожи, древесины, фибры или синтетических материалов. 

Су́мка — изделие, мягкая, а также твёрдая ёмкость (матерчатая или кожаная) для переноски предметов в руках или на плече (реже — на поясе). Сумка может быть полностью мягкой, но может также иметь твёрдое дно.

Как выбрать дорожную сумку или чемодан для путешествия
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как восстановить почву после томатов?

Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону.

Возрождение томатной грядки: что сажать после сбора урожая для улучшения почвы
От выбора ингредиентов до последних штрихов: полное руководство по созданию идеальных щей
Готовим вкуснейшие щи: пошаговый рецепт и советы по приготовлению
Главные сигналы для дачников: как понять, что пора собирать тыкву
Как сделать маленькую кухню просторной и уютной: эффективные решения для любого бюджета
Т-90М "Прорыв". Могучий танк продолжает поступать в армию России Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Электросамокаты и велосипеды: новые вызовы для водителей на переходах
Необычные способы использования колы: советы для автомобилистов
Сводка с фронта: унылое заседание "формата Рамштайн", армия России готовит угледарский котёл
Сводка с фронта: унылое заседание "формата Рамштайн", армия России готовит угледарский котёл
Последние материалы
Бахрейн вводит новый налог на прибыль для международных компаний
Сумка или чемодан? Определяем самый практичный багаж для поездки
Как избежать аварий при управлении автомобилем на автомате
Игрок "Зенита" Волков порвал связку на тренировке
Качественный сон и стильный интерьер: как правильно обустроить спальню
Оздоровление дачной почвы: лучшие культуры для осенней посадки
Что нужно знать при выборе между хостелом и отелем для путешествия?
Минтранс рассмотрит ускорение финансирования моста через Лену
Тренировка для плоского живота
Лаваш с сыром на решётке: прекрасная закуска для пикника и не только
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.