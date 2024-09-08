Глава Камчатского края предлагает отказаться от вертолётов в туризме

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил о необходимости сократить зависимость от вертолетного транспорта в туризме Камчатки, сообщает РГ.ру.
По его словам, вертолетные экскурсии слишком дорогие и представляют высокие риски. Вместо этого предлагается развивать два направления: использовать самолеты и улучшить состояние взлетно-посадочных полос, а также активно развивать наземную инфраструктуру для туризма.
"Турист, во-первых, сможет уйти от вертолетных перемещений, быстро и надежно с точки зрения погоды добраться до места размещения или до места вылета, что немаловажно в наших условиях, и подобрать туристический продукт, пакет по приемлемой цене", — отметил губернатор.
Он добавил, что в регионе активно развиваются красивые и уникальные места, доступные наземным транспортом. Примером служит кластер "Три вулкана", куда строится дорога при поддержке федерального правительства. Время в пути от аэропорта Елизово до "Трех вулканов" составит около полутора часов.
Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
Взлётно-посадочная полоса (ВПП) — определённый прямоугольный участок сухопутного аэродрома, подготовленный для посадки и взлёта воздушных судов.
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