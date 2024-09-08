Романтичные места в России, где можно сделать красивые снимки на память, устроить свидание или заняться творчеством

Какие романтичные места в России стоит посетить

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Известия сообщает, какие романтичные места в разных городах России можно посетить.

Фото: flickr.com by Steveen Manon, CC BY-SA 2.0

В Ростове-на-Дону можно прокатиться на высоком колесе обозрения "Одно небо" и полюбоваться видом на город.

В Москве стоит посетить парк "Новодевичьи пруды", насладиться тишиной и прогуляться по историческим местам.

В Санкт-Петербурге можно провести время в Академии Штиглица, где можно полюбоваться предметами искусства и почувствовать себя в красивом итальянском палаццо.

В Краснодарском крае предлагается посетить курорт "Роза Хутор", где можно попробовать свои силы в гончарном деле и полюбоваться видами Кавказских гор.

В Самаре можно прогуляться по Струковскому саду, который находится на берегу Волги.

Во Владивостоке можно совершить романтичную прогулку на катере по Амурскому заливу.

В Краснодаре стоит посетить Мост поцелуев, где можно сделать красивые фотографии.

Во Владимире можно посетить Центр современной культуры "Флигель", где можно найти вдохновение и творчество.

Уточнения

Пала́ццо — итальянский городской дворец-особняк XIII—XVI веков. Название происходит от Палатинского холма в Риме, где древнеримские императоры возводили свои дворцы. Палаццо представляет собой тип городского дома-крепости, характерный для итальянского средневековья и эпохи Возрождения.



Колесо́ обозре́ния — механический аттракцион в виде большого вертикально установленного колеса, к ободу которого прикреплены кабинки для пассажиров. Колёса обозрения есть во многих парках развлечений и других местах.



