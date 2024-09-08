Стало известно, сколько российских туристов намерен принять Таджикистан в 2024 году

В Таджикистане рассчитывают, что в этом году страну посетят 300 тысяч россиян

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таджикистане рассчитывают принять 300 тысяч путешественников из России до конца года. Это на 14% больше, чем в 2023-м, пишет агентство ТАСС со ссылкой на комитет по развитию туризма при правительстве Таджикистана.

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Известно, что с 1 января по 18 августа государство посетили более 117 тысяч граждан России. При этом в 2023 году Таджикистан принял около 262 тысячи туристов из нашей страны. Уточняется, что для привлечения гостей в республике проводятся различные мероприятия.

"Организуются культурные мероприятия и фестивали, способствующие привлечению туристов и укреплению культурных связей между Россией и Таджикистаном. Эти меры направлены на создание благоприятных условий для развития туризма и укрепления экономических связей между 2-мя странами", — отметили в ведомстве.

Ранее Pravda.Ru писала, чем привлекателен Таджикистан для туристов.

Уточнения

Таджикиста́н — государство в Центральной Азии, расположенное в предгорьях Памира и не имеющее выхода к морю. Это наименьшее по площади государство Средней Азии. Граничит с Узбекистаном на западе и северо-западе, с Кыргызстаном — на севере, с Китаем — на востоке, с Афганистаном — на юге.

