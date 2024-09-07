Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Риски от употребления чипсов: что важно знать
Science Advances: спинномозговая жидкость распространяется по нервам тела
Как защитить руки от старения: важные советы на каждый день
Туристка заявила, что Дубай установил слишком высокую планку для отдыха
Как правильно подрезать малину: всё, что нужно знать для предотвращения загущения
Поставки российской нефти в Европу увеличились
Можно ли есть тыкву при хронических заболеваниях
Кардиолог Саламатина: статины помогают предотвратить разрыв холестериновых бляшек
Шнайдер об Андреевой: у нас с ней было какое-то ребячество

Владимир Путин выразил уверенность, что Москва станет ещё привлекательнее для туристов

Владимир Путин: число туристов в Москве будет расти
1:17
Туризм

Владимир Путин заявил, что число туристов, которые посетят Москву, будет расти. Об этом пишет агентство ТАСС.

Владимир Путин: число туристов в Москве будет расти
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Президент России уточнил, что до столицы можно добраться почти всеми видами транспорта.

"Уверен, что число желающих приехать в Москву, полюбоваться её красотой и достопримечательностями будет только расти. Тем более что удобно добраться до столицы можно практически всеми видами транспорта", — сообщил глава государства.

Владимир Путин напомнил, что сейчас "продолжается возведение трассы М-12, которая уже связывает центр страны с регионами Поволжья, в ближайшее время пройдёт до Урала, а в перспективе — до Сибири и Дальнего Востока".

Президент добавил, что в России начинается строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали. Она соединит Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, столичная сеть метро за 14 лет увеличилась почти в 2 раза.

"Сегодня, в День города, открылись сразу несколько станций новой, 16-й по счёту, Троицкой линии метрополитена", — отметил он.

Ранее Владимир Путин подтвердил, что в Малайзии есть прекрасные пляжи и тёплое море.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев

Вернуть фарам утраченный блеск поможет обычная белая зубная паста

Как вернуть прозрачность фарам с помощью зубной пасты
В США высоко оценили новые высокоточные бомбы ВВС РФ
В США оценили появление у ВВС РФ новых высокоточных бомб
Кефирный маринад для курицы: с ним мясо нежное и жареное на сковороде, и запечённое на гриле или в духовке
Домашняя кабачковая икра: тот самый вкус, который каждому знаком с детства
Дрон "Осоед". Могучее оружие российских военных инженеров Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Вредно ли спать с кошкой
Три самых популярных породы кошек в мире
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Последние материалы
Поставки российской нефти в Европу увеличились
Как правильно подрезать малину: всё, что нужно знать для предотвращения загущения
Кардиолог Саламатина: статины помогают предотвратить разрыв холестериновых бляшек
Можно ли есть тыкву при хронических заболеваниях
Шнайдер об Андреевой: у нас с ней было какое-то ребячество
Фитнес-тренер назвал причины увеличения объёма талии
eLife: вирусы в ДНК защищают нас от аутоиммунных заболеваний
В Санкт-Петербурге атлеты силового экстрима отбирались на всероссийское первенство
Как яйца влияют на уровень холестерина
Мифы о целлюлите: разбиваем стереотипы и узнаем правду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.