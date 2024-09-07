Владимир Путин выразил уверенность, что Москва станет ещё привлекательнее для туристов

Владимир Путин: число туристов в Москве будет расти

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Владимир Путин заявил, что число туристов, которые посетят Москву, будет расти. Об этом пишет агентство ТАСС.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Президент России уточнил, что до столицы можно добраться почти всеми видами транспорта.

"Уверен, что число желающих приехать в Москву, полюбоваться её красотой и достопримечательностями будет только расти. Тем более что удобно добраться до столицы можно практически всеми видами транспорта", — сообщил глава государства.

Владимир Путин напомнил, что сейчас "продолжается возведение трассы М-12, которая уже связывает центр страны с регионами Поволжья, в ближайшее время пройдёт до Урала, а в перспективе — до Сибири и Дальнего Востока".

Президент добавил, что в России начинается строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали. Она соединит Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, столичная сеть метро за 14 лет увеличилась почти в 2 раза.

"Сегодня, в День города, открылись сразу несколько станций новой, 16-й по счёту, Троицкой линии метрополитена", — отметил он.

Ранее Владимир Путин подтвердил, что в Малайзии есть прекрасные пляжи и тёплое море.