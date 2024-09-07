Владимир Путин выразил уверенность, что Москва станет ещё привлекательнее для туристов

Владимир Путин заявил, что число туристов, которые посетят Москву, будет расти. Об этом пишет агентство ТАСС.
Президент России уточнил, что до столицы можно добраться почти всеми видами транспорта.
"Уверен, что число желающих приехать в Москву, полюбоваться её красотой и достопримечательностями будет только расти. Тем более что удобно добраться до столицы можно практически всеми видами транспорта", — сообщил глава государства.
Владимир Путин напомнил, что сейчас "продолжается возведение трассы М-12, которая уже связывает центр страны с регионами Поволжья, в ближайшее время пройдёт до Урала, а в перспективе — до Сибири и Дальнего Востока".
Президент добавил, что в России начинается строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали. Она соединит Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, столичная сеть метро за 14 лет увеличилась почти в 2 раза.
"Сегодня, в День города, открылись сразу несколько станций новой, 16-й по счёту, Троицкой линии метрополитена", — отметил он.
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