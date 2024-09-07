Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские виноделы удвоили производство портвейна в 2024 году
Хирург Аль-Юсеф заверил, что после блефаропластики зрение становится более комфортным
Российский турист свёл счеты с жизнью на Пхукете
CGH: ранний колоректальный рак может быть связан с числом старших братьев и сестёр
Три невероятно эффективных способа вырастить идеальную капусту на дачном участке
Осенние рекомендации по уходу за автомобилем: что нужно проверить
Международная группа учёных выявила 125 вирусов у сельскохозяйственных животных
Зелень, смородина и листья: как сделать идеальные огурцы на зиму
Мишустин одобрил проект ускоренных перевозок с Узбекистаном

Туроператоры ожидают исторический рост числа российских туристов в Таиланде в 2024 году

Турпоток россиян в Таиланд в 2024 году может достичь 1,9 млн человек
1:28
Туризм

Число туристов из России, посетивших Таиланд в 2024 году, может достичь 1,9 млн человек, что станет новым историческим рекордом для обеих стран. Это прогнозируется на основе данных, опубликованных Ассоциацией туроператоров России (АТОР) и озвученных директором московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Канчаной Синг-Удом. Уже до начала высокого туристического сезона страна приняла около 1,1 млн россиян, что является серьёзным показателем для текущего года.

Турпоток россиян в Таиланд в 2024 году может достичь 1,9 млн человек
Фото: flickr.com by Kullez, CC BY 2.0

"Учитывая, что уже до начала высокого сезона Таиланд принял практически 1,1 млн россиян, не исключаем, что итоговые цифры достигнут заявленных 1,9 млн туристов. Бронирования идут очень активно", — отметили представители туристических компаний.

Это лето стало одним из самых успешных за всю историю российского туризма в Таиланде. Только за период с июня по август в страну прибыли более 222 тысяч россиян, что почти на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Россия вошла в топ-5 крупнейших туристических рынков Таиланда, заняв пятую позицию среди таких стран, как Китай, Малайзия, Индия и Южная Корея.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев

Вернуть фарам утраченный блеск поможет обычная белая зубная паста

Как вернуть прозрачность фарам с помощью зубной пасты
В США высоко оценили новые высокоточные бомбы ВВС РФ
В США оценили появление у ВВС РФ новых высокоточных бомб
Кефирный маринад для курицы: с ним мясо нежное и жареное на сковороде, и запечённое на гриле или в духовке
Домашняя кабачковая икра: тот самый вкус, который каждому знаком с детства
Т-90М "Прорыв". Могучий танк продолжает поступать в армию России Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Вредно ли спать с кошкой
Три самых популярных породы кошек в мире
Как восстановить почву после томатов?
Как восстановить почву после томатов?
Последние материалы
Хирург Аль-Юсеф заверил, что после блефаропластики зрение становится более комфортным
Российский турист свёл счеты с жизнью на Пхукете
CGH: ранний колоректальный рак может быть связан с числом старших братьев и сестёр
Три невероятно эффективных способа вырастить идеальную капусту на дачном участке
Осенние рекомендации по уходу за автомобилем: что нужно проверить
Международная группа учёных выявила 125 вирусов у сельскохозяйственных животных
Зелень, смородина и листья: как сделать идеальные огурцы на зиму
Турпоток россиян в Таиланд в 2024 году может достичь 1,9 млн человек
Мишустин одобрил проект ускоренных перевозок с Узбекистаном
Дерматолог: мицеллярную воду, требующую смывания, оставлять на коже вредно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.