Туроператоры ожидают исторический рост числа российских туристов в Таиланде в 2024 году

Турпоток россиян в Таиланд в 2024 году может достичь 1,9 млн человек

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Число туристов из России, посетивших Таиланд в 2024 году, может достичь 1,9 млн человек, что станет новым историческим рекордом для обеих стран. Это прогнозируется на основе данных, опубликованных Ассоциацией туроператоров России (АТОР) и озвученных директором московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Канчаной Синг-Удом. Уже до начала высокого туристического сезона страна приняла около 1,1 млн россиян, что является серьёзным показателем для текущего года.

Фото: flickr.com by Kullez, CC BY 2.0

"Учитывая, что уже до начала высокого сезона Таиланд принял практически 1,1 млн россиян, не исключаем, что итоговые цифры достигнут заявленных 1,9 млн туристов. Бронирования идут очень активно", — отметили представители туристических компаний.

Это лето стало одним из самых успешных за всю историю российского туризма в Таиланде. Только за период с июня по август в страну прибыли более 222 тысяч россиян, что почти на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Россия вошла в топ-5 крупнейших туристических рынков Таиланда, заняв пятую позицию среди таких стран, как Китай, Малайзия, Индия и Южная Корея.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.

