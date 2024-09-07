Турция осенью: отели Бодрума, Антальи и Мармариса снижают цены на отдых до 50%

Скидки на отдых в Турции: как изменятся цены к октябрю и ноябрю

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

В связи с заметным ростом цен на проживание в турецких отелях, местные туристы начали переносить свои отпуска на периоды с более низкими расценками.

Фото: commons.wikimedia.org by Wpcpey, CC BY-SA 4.0

Как правило, это касается осенних месяцев, когда стоимость номеров заметно снижается. По данным Hürriyet, предоставленным через туристические платформы, в октябре и ноябре цена за проживание в отелях в среднем уменьшилась на 10%, а в некоторых случаях скидки достигают 50%, о чём сообщает портал TurizmGuncel. Однако, как отметил представитель Profi.Travel, российский туристический рынок пока не охвачен этими изменениями, и значительных скидок стоит ожидать лишь к концу сентября.

В популярном курортном городе Бодрум зафиксировано снижение стоимости номеров на 30%. Для местных туристов отдых на двоих в пятизвёздочном отеле с системой "всё включено" на четыре ночи обойдётся примерно в 36 тысяч турецких лир (около 95 тысяч рублей), а в октябре цена упадёт до 21 тысячи лир (около 55 тысяч рублей).

В Анталье цены на проживание в октябре снизились в диапазоне от 10% до 50%. В Мармарисе также наблюдается значительное снижение стоимости номеров, а в ноябре проживание в отеле можно будет найти за 20 тысяч лир (около 53 тысяч рублей).

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.



Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).

