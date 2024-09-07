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Туристка призвала избегать Дубая, заявив, что его роскошь делает другие места менее привлекательными для отдыха

Туристка заявила, что Дубай установил слишком высокую планку для отдыха
1:23
Туризм

Иностранная туристка записала видео, которое быстро стало вирусным, где она призывает "избегать Дубая как чумы". Причина её заявления, однако, оказалась неожиданной: Дубай настолько впечатлил её, что теперь ей трудно наслаждаться другими местами для отдыха.

Туристка заявила, что Дубай установил слишком высокую планку для отдыха
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, PDM

В ролике путешественница под ником @thisismymomentnow объясняет, что Дубай предлагает настолько высокий уровень комфорта, что любые другие города меркнут по сравнению с ним. По её словам, каждый аспект жизни в Дубае — от современных небоскрёбов до роскошных курортов и уникальной архитектуры — настолько превосходит ожидания, что другие места просто не могут конкурировать.

Её комментарии вызвали шквал реакции в социальных сетях, а видео собрало более 250.000 просмотров. Один из комментаторов подчеркнул:

"Даже трёхзвёздочные отели в Дубае лучше большинства пятизвёздочных в США", — подчеркнул один из комментаторов.

Позднее туристка уточнила, что её высказывание было не более чем шуткой, однако она подтвердила, что роскошь Дубая действительно оставляет неизгладимое впечатление, и это может привести к тому, что туристы захотят возвращаться сюда снова и снова, даже если это ударит по их бюджету, сообщает "Турпром".

Уточнения

Дуба́й (араб. دبي‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. Расположен на берегу Персидского залива.

Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов, каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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