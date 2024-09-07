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В Таиланде ограбили туристку из России из-за проигрыша футбольной команды

Житель Таиланда ограбил туристку из-за проигрыша футбольной команды
1:00
Туризм

В Таиланде местный житель ограбил туристку из России. Он пытался поправить своё финансовое положение после проигрыша футбольной команды, пишет издание "Thai Rath".

Житель Таиланда ограбил туристку из-за проигрыша футбольной команды
Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

В Паттайе к туристке подошёл молодой человек. Он поинтересовался, как давно путешественница находится в Таиланде. Когда местный житель узнал, что его новая знакомая скоро отправится домой, то предложил провести экскурсию. Туристка согласилась. Однако в один момент злоумышленник выхватил из её рук мобильный телефон и сбежал.

Россиянка обратилась в полицию. С помощью камер наблюдения удалось вычислить злоумышленника. Им оказался 21-летний местный житель. Уточняется, что молодой человек пошёл на кражу, так как увлекался азартными играми и накопил долги. В последний раз он сделал ставку на футбольную команду, которая проиграла. В результате его сбережения закончились. Туристке вернули телефон.

Ранее Pravda.Ru писала, что девушке грозит до 3-х лет лишения свободы за найденный кошелёк в Таиланде.

Уточнения

Патта́йя — курортный город на юго-востоке Таиланда, в провинции Чонбури. Город расположен на восточном побережье Сиамского залива, примерно в 165 км к юго-востоку от Бангкока.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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